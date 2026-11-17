Pe scurt:
Codul portocaliu de ploi vizează mai multe zone din Carpați, iar la altitudini mari vântul poate atinge 120 km/h. Nordul și sud-vestul Transilvaniei sunt incluse în avertizarea galbenă de precipitații.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 17 noiembrie 2026, avertizări Cod portocaliu și Cod galben de ploi abundente, precum și o atenționare de vânt puternic, potrivit Mediafax.
Cele mai mari cantități de apă sunt prognozate în zonele montane, unde se pot acumula până la 90 l/mp.
Informarea meteorologică este valabilă de marți, 17 noiembrie 2026, ora 10:00, până vineri, 20 noiembrie 2026, ora 10:00. Ploile vor afecta în special jumătatea de vest a țării și zonele montane, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice.
Codul portocaliu aduce ploi de până la 90 l/mp în zonele montane
Avertizarea Cod portocaliu intră în vigoare marți, 17 noiembrie 2026, la ora 20:00, și expiră miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 20:00. Sunt vizați Carpații Occidentali, local vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali.
În aceste zone sunt așteptate ploi torențiale, cu acumulări de 50–70 l/mp. Pe arii restrânse, cantitățile vor ajunge la 80–90 l/mp, fie în intervale scurte, fie prin acumulare.
În același interval va fi în vigoare și un Cod galben de precipitații abundente pentru Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaților Meridionali și, local, nordul Carpaților Orientali. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 25–50 l/mp.
Vântul va atinge 120 km/h la altitudini mari
Atenționarea Cod galben de vânt puternic este valabilă de marți, 17 noiembrie 2026, ora 10:00, până miercuri, 18 noiembrie 2026, ora 10:00. La munte, vântul va sufla cu viteze de 70–90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 90–120 km/h.
Ora de Sibiu a relatat, în noiembrie 2026, și despre un Cod galben de vânt puternic în județul Sibiu, cu rafale de până la 70 km/h în cinci localități.
Intensificări ale vântului sunt prognozate marți, 17 noiembrie 2026, și miercuri, 18 noiembrie 2026, mai ales în vestul și sud-estul țării, dar și la munte. Joi, 19 noiembrie 2026, acestea vor apărea local în sud-vest.
În noaptea de joi, 19 noiembrie 2026, spre vineri, 20 noiembrie 2026, vântul se va intensifica în toate regiunile, cu viteze în general de 45–55 km/h. La altitudini mari, rafalele vor depăși 100 km/h.
Pe întreaga perioadă a informării, în jumătatea vestică a țării și la munte se vor acumula local 25–60 l/mp. În vest și sud-vest, unele averse vor fi însoțite de descărcări electrice.
ANM precizează că avertizările vor fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.
Comentarii
Ultima oră
- Cod portocaliu de vreme severă până vineri: ploi torențiale și rafale puternice de vânt acum 2 minute
- Noi teste pentru șase tipuri de cancer: tratamentele ar putea fi decontate din 2027 acum 5 minute
- Medicii oncologi din Sibiu îndeamnă la vaccinare HPV și controale periodice: „Nu așteptați apariția simptomelor” acum 9 minute
- Meta testează Direct, noua aplicație de mesagerie. Nu ai nevoie de cont pentru a o folosi acum 27 de minute
- CJ Sibiu și ULBS s-au înțeles cum va funcționa Policlinica Stomatologică după modernizare: cabinete pentru pacienți și spații pentru studenți / foto acum 52 de minute