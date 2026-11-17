Pe scurt: Codul portocaliu de ploi vizează mai multe zone din Carpați, iar la altitudini mari vântul poate atinge 120 km/h. Nordul și sud-vestul Transilvaniei sunt incluse în avertizarea galbenă de precipitații.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 17 noiembrie 2026, avertizări Cod portocaliu și Cod galben de ploi abundente, precum și o atenționare de vânt puternic, potrivit Mediafax.

Cele mai mari cantități de apă sunt prognozate în zonele montane, unde se pot acumula până la 90 l/mp.

Informarea meteorologică este valabilă de marți, 17 noiembrie 2026, ora 10:00, până vineri, 20 noiembrie 2026, ora 10:00. Ploile vor afecta în special jumătatea de vest a țării și zonele montane, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Codul portocaliu aduce ploi de până la 90 l/mp în zonele montane

Avertizarea Cod portocaliu intră în vigoare marți, 17 noiembrie 2026, la ora 20:00, și expiră miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 20:00. Sunt vizați Carpații Occidentali, local vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali.

În aceste zone sunt așteptate ploi torențiale, cu acumulări de 50–70 l/mp. Pe arii restrânse, cantitățile vor ajunge la 80–90 l/mp, fie în intervale scurte, fie prin acumulare.

În același interval va fi în vigoare și un Cod galben de precipitații abundente pentru Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaților Meridionali și, local, nordul Carpaților Orientali. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 25–50 l/mp.

Vântul va atinge 120 km/h la altitudini mari

Atenționarea Cod galben de vânt puternic este valabilă de marți, 17 noiembrie 2026, ora 10:00, până miercuri, 18 noiembrie 2026, ora 10:00. La munte, vântul va sufla cu viteze de 70–90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 90–120 km/h.

Ora de Sibiu a relatat, în noiembrie 2026, și despre un Cod galben de vânt puternic în județul Sibiu, cu rafale de până la 70 km/h în cinci localități.

Intensificări ale vântului sunt prognozate marți, 17 noiembrie 2026, și miercuri, 18 noiembrie 2026, mai ales în vestul și sud-estul țării, dar și la munte. Joi, 19 noiembrie 2026, acestea vor apărea local în sud-vest.

În noaptea de joi, 19 noiembrie 2026, spre vineri, 20 noiembrie 2026, vântul se va intensifica în toate regiunile, cu viteze în general de 45–55 km/h. La altitudini mari, rafalele vor depăși 100 km/h.

Pe întreaga perioadă a informării, în jumătatea vestică a țării și la munte se vor acumula local 25–60 l/mp. În vest și sud-vest, unele averse vor fi însoțite de descărcări electrice.

ANM precizează că avertizările vor fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.

Comentarii