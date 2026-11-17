Pe scurt: Muzica sacră și colindele aduc publicul împreună pentru o cauză caritabilă, în Piața Huet. Participanții pot sprijini persoanele cu dizabilități prin donații benevole.

Concertul caritabil „Speranță în dar” va avea loc pe 24 noiembrie 2026, de la ora 19:00, la Catedrala Evanghelică din Piața Huet, Sibiu, potrivit comunicatului de presă transmis redacției.

În fața publicului vor cânta Corul Te Deum și tenorul Robert Bede. Programul anunțat cuprinde muzică sacră și colinde.

Evenimentul are o componentă umanitară dedicată persoanelor cu dizabilități

Evenimentul are o componentă umanitară dedicată persoanelor cu dizabilități. Donațiile benevole strânse cu prilejul concertului vor fi direcționate către Asociația „Ridică-te și umblă”.

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Ora de Sibiu a scris, în martie 2026, despre un concert caritabil de Paște susținut de Corul Te Deum, tot la Catedrala Evanghelică din Sibiu. Fondurile anunțate pentru acel eveniment erau destinate aceleiași asociații.

Pentru concertul din 24 noiembrie, invitația este adresată sibienilor care doresc să asculte muzică sacră și colinde și să sprijine, prin contribuții voluntare, cauza persoanelor cu dizabilități.

Intrarea este liberă, iar participarea la concert nu este condiționată de o donație.

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