Pe scurt: Controalele de pe strada Nicolae Teclu și de pe DJ 105 au dus la depistarea a doi șoferi din județele Satu Mare și Mureș care nu aveau dreptul să conducă.

Doi bărbați au fost depistați la volan cu dreptul de a conduce suspendat, luni, 16 noiembrie 2026, în urma unor controale în municipiul Sibiu și în localitatea Merghindeal. În ambele cazuri au fost deschise dosare de cercetare penală, potrivit IPJ Sibiu.

Primul autoturism a fost oprit în jurul orei 14:45, pe strada Nicolae Teclu din Sibiu, de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Sibiu. La volan se afla un bărbat de 35 de ani, domiciliat în județul Satu Mare.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce pe drumurile publice suspendat. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul având acest drept suspendat.

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Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, și despre un șofer din Moșna prins la Dârlos cu permisul suspendat.

Al doilea control a avut loc în jurul orei 16:30, pe DJ 105, în Merghindeal. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Agnita au oprit un autoturism condus de un bărbat de 42 de ani din județul Mureș.

Verificările au arătat că și acesta avea dreptul de a conduce suspendat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru aceeași infracțiune.

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