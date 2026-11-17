Pe scurt: Între întrebări despre un „președinte al lumii” și planuri de viitor, un elev a spus că vrea să devină „un om sănătos”. Cum a decurs vizita copiilor la Consiliul Județean Sibiu.

Spitale mai bune și o săptămână fără teme au fost propunerile votate în unanimitate de două clase de a III-a de la Școala Gimnazială nr. 25, în timpul unei vizite la Consiliul Județean Sibiu.

Întâlnirea a fost relatată de președinta instituției, Daniela Cîmpean, într-o postare pe Facebook.

Elevii au venit să descopere cum funcționează administrația și au luat parte la o ședință diferită de cele obișnuite ale Consiliului Județean. Votul pentru cele două propuneri a făcut parte din întâlnirea cu copiii, nu dintr-o ședință în care consilierii județeni au adoptat hotărâri.

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Pe lângă propunerile supuse votului, discuția a adus și întrebări despre cine conduce. „Avem și un președinte al lumii?”, a întrebat unul dintre copii. „Dumnezeu!”, i-a răspuns imediat un coleg, potrivit relatării președintei Consiliului Județean Sibiu.

Elevii au fost întrebați și ce vor să devină când vor fi mari. Printre răspunsurile lor s-au numărat constructori, fotbaliști, chirurgi, medici veterinari, handbaliste, antreprenori și militari.

Unul dintre copii a ales însă un răspuns diferit de enumerarea unei profesii: „Un om sănătos.” Daniela Cîmpean a evidențiat această replică în relatarea întâlnirii cu elevii de 9–10 ani, alături de preocuparea lor pentru spitale mai bune.

Postarea este însoțită de eticheta „Școala Altfel” și se încheie cu o întrebare adresată în glumă după votul unanim al elevilor: „Iar acum, întrebarea este: cine le spune profesorilor că săptămâna fără teme a trecut în unanimitate?”

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