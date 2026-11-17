Shaormeria Coressy de pe Strada Lungă, deschisă în iunie, s-a închis încă din septembrie. Spațiul este gol și scos la închiriat, iar reprezentanții Coressy refuză să explice ce s-a întâmplat, invocând clauze contractuale.

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Coressy s-a deschis pe 6 iunie 2026, la ora 11:11, cu mare tam-tam. Brandul era prezentat drept unul aflat în plină expansiune, prezent deja în mai multe orașe din țară. În spatele locației din Sibiu se aflau antreprenorii Cornea Mihai, Rusu Daniel și George Gîrtonea.

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Localul a fost golit complet, spațiu scos la închiriat

Astăzi, spațiul este complet golit. Toate lucrurile au fost strânse și luate de acolo, așa cum se vede în imagini. Dacă s-a închis în septembrie, Coressy a funcționat pe Strada Lungă aproximativ trei luni.

Acum, spațiul de 70 de metri pătrați este scos din nou la închiriat, cu 30 de euro pe metru pătrat. Asta înseamnă 2.100 de euro pe lună, adică 25.200 de euro pe an, doar pentru chirie. Anunțul nu este dat printr-o agenție imobiliară.

Am vorbit cu cel care se ocupă de închirierea spațiului. Acesta ne-a confirmat că shaormeria s-a închis încă din septembrie. Întrebat de ce au plecat chiriașii, a răspuns scurt: „Nu le-a mers, nu știu ce au făcut ăia”.

Nu a vrut să ne ofere alte detalii despre motivele pentru care afacerea nu a mers.

De ce s-a închis Coressy: reprezentanții invocă o clauză contractuală

Am cerut explicații și de la reprezentanții Coressy. Aceștia au refuzat însă să ne spună de ce s-a închis localul din Sibiu și ce urmează pentru brand în oraș. „Nu pot să vorbesc încă despre asta, sunt clauze contractuale”, ne-a declarat un reprezentant Coressy.

Reprezentantul nu ne-a spus despre ce contract este vorba și nici între cine a fost încheiat. Nu știm, așadar, dacă închiderea ține de relația cu brandul, de înțelegerea dintre asociați sau de contractul de închiriere al spațiului.

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▶ Vezi pagina acestui video: Coressy a rezistat doar trei luni la Sibiu: ce s-a întâmplat cu shaormeria și ce reclamau clienții — VIDEO

Tăcerea de acum contrastează cu mesajele de la deschidere. În iunie, fondatorii spuneau că își doresc ca locația să devină rapid un punct de referință pentru sibieni. Rusu Daniel adăuga atunci că succesul unei afaceri se măsoară prin încrederea pe care o câștigă din partea oamenilor.

Închiderea Coressy vine după ce și alte shaormerii și localuri fast-food din Sibiu și-au întrerupt activitatea în ultimele luni. Așa cum Ora de Sibiu relata la sfârșitul lunii octombrie, printre acestea se numără Crys Kitchen, Levant, Stanca Burger și One Kebab. Motivele diferă însă: unele unități au anunțat renovări sau reorganizări, iar altele caută spații mai potrivite pentru continuarea activității.

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Ce reclamau clienții: carne arsă, cartofi tari și prețuri mari

În puținele luni de funcționare, localul a strâns pe Google peste 380 de recenzii și are o notă de 3,8 din 5 stele. Printre ele se regăsesc însă multe nemulțumiri.

Mihai Fogoroș a comandat la pachet o shaorma și a dat nota 1 pentru mâncare și ambianță. Acesta descrie un local plin de fum, cartofi tari și bucăți de carne arse la suprafață. „Carnea plină de grăsime moale, chiar scârboasă aș zice”, a scris clientul, care spune că a aruncat shaorma după câteva bucăți.

Un alt client, Martinez Goape, se plânge de carne de vită și de pui uscată, tăiată de mult timp, de cartofi congelați, deși meniul promitea cartofi naturali, și de sosuri cumpărate, nu preparate în local. „Prețul este peste media din oraș și nu oferă nimic”, a scris acesta.

Robert Nicolae spune că a comandat un platou pentru două persoane și că, după masă, lui și soției le-a fost rău, iar fetița lor de 5 ani a vărsat de două ori. Clientul bănuiește că problema ar fi putut veni de la sosuri, care, crede el, nu erau ținute la rece.

Și Ciritel Răzvan, care spune că a plătit între 80 și 100 de lei de persoană, se plângea de porții cu puțină carne, mulți cartofi și carne plină de zgârciuri: „Foarte multă reclamă, calitate slabă”.

Printre recenziile de 5 stele se numără și una a lui George Gîrtonea, unul dintre antreprenorii care au deschis Coressy, care își laudă singur produsele. Acum patru luni, acesta scria că shaorma cu caracatiță a fost „o surpriză extraordinară” și că a fost una dintre cele mai bune experiențe culinare pe care le-a avut în Sibiu.

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