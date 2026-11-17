Pe scurt: Săptămâna care include 1 Decembrie aduce temperaturi medii ușor peste normal, mai ales în vest și centru. ANM precizează însă că estimarea nu spune dacă de Ziua Națională va ploua sau va ninge.

România va avea temperaturi peste mediile obișnuite în intervalul 16–23 noiembrie 2026, iar în vestul și nord-vestul țării sunt estimate precipitații peste normalul climatologic în a doua jumătate a lunii.

Și începutul lunii decembrie va fi mai cald decât normalul perioadei în majoritatea regiunilor, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), citate de Mediafax.

Estimările au fost actualizate luni, 16 noiembrie 2026, și acoperă perioada 16 noiembrie – 14 decembrie 2026. Acestea sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

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Temperaturile scad spre normal la final de noiembrie, dar ploile rămân excedentare în vest

În săptămâna 16–23 noiembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în toate regiunile țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în zonele extracarpatice, în special în sud și est, unde hărțile ANM indică, în multe zone, valori cu aproximativ 2–3 grade Celsius peste media perioadei.

Cantitățile de precipitații vor depăși normalul climatologic în vest și nord-vest. În estul și sud-estul țării, ploile vor fi apropiate de cele obișnuite pentru acest interval.

În perioada 23–30 noiembrie, temperaturile vor reveni, în general, la valorile specifice ultimei săptămâni a lunii. În vest și sud-vest sunt posibile temperaturi ușor mai ridicate decât mediile obișnuite.

Precipitațiile vor rămâne mai abundente în vest și nord-vest, în timp ce sudul și sud-estul vor avea un regim pluviometric ușor deficitar. În restul regiunilor, cantitățile vor fi apropiate de cele normale.

Începutul lui decembrie aduce temperaturi ușor peste medii, mai ales în vest și centru

În intervalul 30 noiembrie – 7 decembrie, care include Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, și sărbătoarea Sfântului Nicolae, pe 6 decembrie, sunt estimate temperaturi medii ușor peste normalul perioadei. Abaterile pozitive vor fi mai pronunțate în regiunile intracarpatice, în special în vestul și centrul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile climatologice în toate regiunile. Estimarea ANM nu indică temperaturile exacte pentru 1 decembrie și nici dacă în acea zi va ploua sau va ninge.

Pentru săptămâna 7–14 decembrie, meteorologii estimează temperaturi medii apropiate de cele obișnuite în întreaga țară. Și precipitațiile se vor situa în jurul valorilor normale, fără diferențe regionale importante.

ANM precizează că prognoza pentru patru săptămâni urmărește abaterile temperaturilor și precipitațiilor față de mediile climatologice din perioada 2006–2025. Estimarea nu poate anticipa fenomenele meteorologice extreme de scurtă durată.

Eventualele episoade de ninsoare, viscol sau răcire accentuată vor putea fi evaluate și urmărite mai precis prin prognozele și avertizările emise pentru intervale mai scurte.

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