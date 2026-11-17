Secția Clinică Neonatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu a participat la dezvoltarea unuia dintre primele două protocoale clinice din România pentru îngrijirea de tip cangur a nou-născuților prematuri și a celor îndelung spitalizați în Terapie Intensivă Neonatală.

Informația apare într-un comunicat publicat marți pe pagina de Facebook a spitalului. Secția, coordonată de prof. univ. dr. Maria Livia Ognean, a lucrat alături de Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați (ARNIS).

Ce este îngrijirea de tip cangur

Metoda înseamnă contact piele-la-piele între nou-născut și părinte. Medicul Maria Livia Ognean spune că nu este vorba doar despre ținerea copilului în brațe.

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„Îngrijirea de tip cangur contribuie la dezvoltarea neurologică, la stabilitatea respiratorie, cardiacă și termică, la o creștere mai bună în greutate și la reducerea riscului de infecții.”

Pentru părinți, spune ea, metoda facilitează atașamentul și oferă sprijin emoțional într-o perioadă dificilă. La Sibiu, îngrijirea de tip cangur se practică în Terapia Intensivă Neonatală și în secția de Prematuri de aproximativ 17 ani, potrivit spitalului.

Proiectul „Puterea îmbrățișării în Terapie”

Proiectul a fost inițiat de ARNIS și finanțat de Fundația OMV Petrom, prin programul „Azi. Împreună.”, ediția 2025. A fost derulat împreună cu echipele medicale de la SCJU Sibiu și de la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare. Cele două protocoale stabilesc criteriile de selecție, condițiile de siguranță și responsabilitățile personalului medical.

Rezultatele anunțate de spital:

50 de cadre medicale au fost formate prin curricula F.I.N.E. (Family and Infant Neurodevelopmental Care Education);

cele două maternități partenere au primit 11 fotolii medicale pentru îngrijirea de tip cangur;

în studiul observațional din cele două maternități, 98,8% dintre nou-născuții incluși au beneficiat de îngrijire de tip cangur, 79% dintre ei în primele 48 de ore de viață;

o treime dintre nou-născuți au avut cel puțin o sesiune de îngrijire alături de tată;

nu au fost raportate incidente de siguranță asociate practicii.

Protocoalele urmează să fie răspândite la nivel național, ca și alte maternități din țară să poată adopta metoda, mai arată comunicatul.

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