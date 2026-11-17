O intervenție a mascaților s-a încheiat, marți dimineața, 17 noiembrie, cu acuzații grave din partea unui bărbat din Sibiu, care susține că a fost confundat cu o altă persoană pe care polițiștii o căutau într-un dosar de furt din județul Hunedoara. Acesta afirmă că oamenii legii i-au spart ușa locuinței, l-au încătușat timp de aproximativ o oră și i-au răscolit întreaga casă, cu toate că au constat că nu este persoana pe care o căutau.

Florin Raveca povestește că intervenția mascaților a avut loc, marți, în data de 17 noimebrie, la ora 6:30, la locuința sa de pe strada Negoveanu, din cartierul Vasile Aaron din municipiul Sibiu. Acesta spune că polițiștii au venit în căutarea unui bărbat suspectat de furt în județul Hunedoara.

„Au zis că au bătut la ușă, dar până să apuc să deschid, au rupt ușa cu „berbecul” și au intrat direct peste mine. M-au pus în cătușe, mi-au percheziționat casa și mi-au întors totul pe dos. M-au ținut încătușat aproximativ o oră”, a povestit sibianul Florin Raveca.

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▶ Vezi pagina acestui video: Descindere cu scandal în Sibiu. Un bărbat reclamă că a fost încătușat și percheziționat din greșeală:„Copilul tremura în pat” — VIDEO

Bărbatul susține că nu îl cunoștea pe cel căutat și că nu avea nicio legătură cu acesta. Mai mult, spune că, după ce a fost legitimat, polițiștii au constatat că nu este persoana pe care o căutau și au continuat să percheziționeze casa.

„Nu suntem rude, nu îl cunoaștem și nu l-am văzut niciodată în viața mea pe cel pe care mascații îl căutau. După ce m-au legitimat, ei au văzut că nu sunt omul pe care îl caută. Eu știu că, atunci când vezi că ai greșit adresa și persoana nu este acolo, îți ceri scuze și pleci, dar ei m-au incaușat și au percheziționat toată casa”, a declarat acesta.

„Soția și copilul tremurau în pat”

Bărbatul spune că în locuință se aflau soția și copilul lor, iar intervenția polițiștilor i-ar fi speriat puternic. „Tremura și copilul, tremura și nevasta. Aveam copil mic de 5 luni în casă și, cu toate acestea, au intrat și au făcut ce au făcut. Unul dintre cei de la SAS i-ar fi spus soției să tacă. Eu am vrut să filmez, dar mi-au spus să nu pun mâna pe telefon”, a relatat sibianul.

Soția bărbatului spune că atât ea, cât și copilul s-au speriat în momentul în care mascații au pătruns în locuință. „Am auzit când au îmi împins foarte tare în ușă. Fetița s-a trezit din somn, aînceput să plângă. Nu a stat deloc liniștită pe parcursul percheziției. Eu am avut un atac de panică”, spune aceasta.

Acesta mai acuză că unul dintre mascați l-ar fi ciupit de ureche și că polițiștii ar fi făcut glume pe seama lui în timpul intervenției. „Și-au bătut joc de mine. M-au terorizat, mai ales că au văzut că aveam și un copil în casă. Este de râsul lumii ce au făcut. Unul dintre ei m-a ciupit de ureche „la bâză”, a mai spus bărbatul.

Acesta susține că, în timpul percheziției, polițiștii ar fi căutat inclusiv substanțe interzise și au găsit tămâie în locuință, crezând că sunt substanțe. „Mi-au luat tămâia pentru că, inițial, au crezut că sunt droguri”, relatează Florin.

După intervenție, bărbatul spune că a primit documentele aferente și că i s-a recomandat să se adreseze Parchetului. „Mi-au pus documentele în mână și mi-au spus să merg la Parchet dacă vreau să depun o plângere, pentru că, dacă mă adresez Poliției Județene, tot la ei va ajunge”, a povestit bărbatul.

Bărbatul susține că s-a rănit la un deget în momentul în care mascații au spart ușa locuinței.

Proprietarul apartamentului: „Nu mi se pare în regulă”

Proprietara locuinței, Ileana Vasiu, spune că bărbatul cătutat de mascați este fostul chiriaș. Femeia a relatat faptul că acesta locuia singur în apartament și că a plecat după ce nu și-a achitat chiria la timp. Aceasta susține că, pe durata șederii sale, nu a avut probleme cu el și că nu știa să fie implicat în activități infracționale.

„Era un domn care locuia singur. A plecat pentru că nu și-a plătit chiria la timp. L-am mai păsuit o lună, însă nici în următoarea nu mi-a dat banii. În contract aveam stipulat că, dacă nu plătește chiria, trebuie să părăsească locuința. Nu știam că s-ar ocupa cu furturi. Cât timp a stat la noi, nu au fost probleme. Nu mi se pare în regulă ce s-a întâmplat, dar asta este”, a declarat proprietara, Ileana Vasiu.

Vrea să depună plângere la Poliție și la Parchet

Bărbatul intenționează să depună plângeri atât la Poliție, cât și la Parchet. Înainte de toate, spune că așteaptă să discute cu proprietara locuinței pentru a stabili cum va fi reparată ușa distrusă în timpul intervenției. „Vreau să depun plângere la Poliție și la Parchet. Mai întâi trebuie să vină proprietara să vedem ce facem cu ușa”, a declarat acesta.

Bărbatul consideră că intervenția putea fi gestionată diferit, mai ales după ce polițiștii au constatat că au ajuns la o adresă greșită și că persoana pe care o căutau nu locuia acolo.

Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu cu privire la această intervenție, la motivele descinderii și la modul în care au fost efectuate verificările.

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