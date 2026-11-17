Pe scurt: Cei care economisesc pun deoparte o sumă mediană de aproximativ 1.000 de lei lunar, iar numerarul rămâne prima opțiune. Studiul arată și câți români au restanțe și ce cheltuieli au prioritate în buget.

Aproape șase din zece români (57,9%) reușesc să economisească într-o lună obișnuită, dar 73,1% nu ar putea face față unei cheltuieli neprevăzute echivalente cu șase salarii lunare, potrivit studiului Barometrul datoriilor 2026, citat de Mediafax.

Doar 26,9% dintre respondenți consideră că ar avea resursele necesare pentru o asemenea situație.

Capacitatea de a construi o rezervă financiară diferă semnificativ în funcție de venit, educație, vârstă și regiune. Cercetarea evidențiază dificultatea de a transforma intenția de a gestiona mai bine banii în acțiuni concrete: înțelegerea veniturilor și cheltuielilor, planificarea bugetului și constituirea unei rezerve.

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Cei care economisesc pun deoparte o sumă mediană de 1.000 de lei lunar

În rândul celor care economisesc, suma mediană pusă deoparte lunar este de aproximativ 1.000 de lei. Media a crescut de la aproximativ 1.900 de lei în 2025 la 2.200 de lei în 2026. Diferența dintre mediană și medie indică existența unor gospodării care economisesc sume mai mari, în timp ce pentru o parte importantă economiile lunare rămân în jurul pragului de 1.000 de lei.

Totodată, 31,1% dintre respondenți au economii care le-ar acoperi cheltuielile pentru cel puțin șase luni. Deși 72% își evaluează propriile cunoștințe financiare ca fiind ridicate, 70,3% consideră că au nevoie să își îmbunătățească educația financiară.

Ponderea celor care economisesc într-o lună obișnuită se menține în jurul valorii de 58%, însă diferențele dintre categoriile de populație sunt importante. Dintre persoanele cu studii superioare, 73,1% spun că economisesc lunar, iar în București-Ilfov procentul este de 68,6%. În rândul tinerilor de 18–35 de ani, ponderea ajunge la 68,1%, iar în mediul urban este de 61%.

Numerarul rămâne principala formă de economisire, menționată de 64,4% dintre cei care pun bani deoparte.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre dificultățile românilor de a economisi. Potrivit studiului „Consumer Sentiment România”, un sfert dintre români fusese nevoit să apeleze la datorii sau la economiile strânse anterior pentru a acoperi cheltuielile zilnice.

Indicele Sustenabilității Financiare (ISF) a coborât la 50 de puncte în 2026, de la 52 în 2025 și 56 în 2024. Ponderea persoanelor aflate într-o situație financiară fragilă a crescut de la 27,2% la 33,7%, în timp ce proporția celor cu o bună sustenabilitate financiară a scăzut de la 33,4% la 28,1%.

Vârsta influențează și capacitatea de a suporta o cheltuială majoră.

Doar 20,5% dintre persoanele de 56–65 de ani ar putea acoperi o cheltuială echivalentă cu șase salarii, față de 26,9% la nivelul întregului eșantion.

Lipsa resurselor financiare este principalul motiv invocat de cei care nu economisesc, cu o pondere de 83%. Instabilitatea economică este menționată de 80,1%, iar cheltuielile mai mari decât veniturile, de 78,1%.

Utilitățile și alimentele au prioritate, iar 12% dintre respondenți au restanțe

12% dintre respondenți au cel puțin o plată restantă. Valoarea medie a restanțelor a rămas constantă în 2026 față de 2025, sub 4.200 de lei.

Cele mai mari restanțe medii sunt înregistrate la creditele bancare și la instituțiile financiare nebancare (IFN), unde suma ajunge la aproximativ 5.800 de lei. Urmează împrumuturile de la cunoștințe, cu aproape 5.700 de lei. Pentru facturi și servicii, valoarea medie a restanțelor este de aproximativ 2.000 de lei.

Utilitățile și serviciile de bază, menționate de 91,3% dintre respondenți, și alimentele, cu 85,5%, rămân principalele priorități de cheltuieli. Sănătatea urcă de pe locul al patrulea pe locul al treilea, fiind indicată de 75,4% dintre cei chestionați.

Serviciile precum abonamentele, transportul, educația și timpul liber ocupă locul al patrulea, cu 73,7%. Plata datoriilor și a restanțelor coboară de pe poziția a treia pe a cincea, fiind menționată de 71,6% dintre respondenți, iar plata creditelor ajunge pe locul al șaselea, cu 63,9%.

Potrivit studiului, 90,8% dintre români consideră că fiecare persoană are obligația morală de a-și plăti datoriile la timp. Pentru 35,9% dintre persoanele cu restanțe, principalul motiv pentru care vor să le achite este că acest lucru este cinstit și moral. Alte 26% spun că urmăresc să își recapete liniștea și să reducă stresul.

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