Pe scurt: Fabricate în România, sistemele includ nouă drone de supraveghere și recunoaștere. Întârzierile au atras penalități anunțate la aproximativ 60 de milioane de euro în aprilie.

Cele trei sisteme Watchkeeper XR comandate pentru Armata Română au trecut cu succes testele finale de acceptare și sunt gata de livrare, după mai multe amânări.

Informația a fost confirmată de un reprezentant al producătorului israelian Elbit Systems pentru G4Media, relatează Mediafax.

Testele s-au încheiat în săptămâna de 16 noiembrie 2026. „Toate sistemele au ieșit de pe linia de producție și sunt gata de livrare”, a declarat reprezentantul Elbit. Pentru predarea lor mai trebuie finalizate documentația oficială și procedurile de recepție finală.

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Sistemele au fost fabricate în România, iar procesul de localizare a producției a fost finalizat și validat cu succes în octombrie 2026, potrivit informațiilor G4Media.

Surse din companie au declarat că Elbit Systems urmărește și oportunități de export pentru sistemele fabricate în România și are în vedere clienți internaționali suplimentari, pe fondul creșterii cererii globale pentru soluții fără pilot din această categorie.

România a comandat trei sisteme, cu nouă drone în total

În România sunt produse atât dronele, cât și stațiile de control terestre. Materialele compozite sunt realizate la Simultec, iar asamblarea dronelor este făcută de Aerostar din Bacău. Stația terestră este produsă la Eurobody. Integrarea, testarea și mentenanța sistemului sunt realizate tot la Simultec.

Watchkeeper XR sunt drone de supraveghere și recunoaștere. Aparatele destinate României sunt echipate cu un radar specializat în detectarea țintelor terestre și cu o cameră electro-optică performantă. „Există posibilitatea dotării cu alte sarcini utile în viitor”, preciza un reprezentant al Elbit în 2025.

România a comandat trei sisteme, fiecare alcătuit din trei vehicule aeriene fără pilot, două stații de control terestre și două sisteme de comunicații. Fiecare sistem este deservit de trei piloți, trei operatori de încărcătură utilă și nouă tehnicieni.

Întârzierile au atras penalități anunțate la circa 60 de milioane de euro

Livrarea sistemelor a fost amânată de mai multe ori. În privința penalităților anunțate de statul român pentru Elbit, sursele citate de G4Media nu au informații noi și nu cunosc situația sau valoarea lor la momentul relatării. În aprilie 2026, fostul ministru interimar al Apărării, Radu Miruță, anunța penalități totale acumulate de aproximativ 60 de milioane de euro.

În noiembrie 2025, când livrările aveau deja câteva luni de întârziere, oficiali ai Elbit explicau presei din România că motivul era războiul cu Hamas prin care trecuse Israelul. Potrivit companiei, o parte dintre resurse fusese redirecționată către efortul de război, iar unii angajați fuseseră mobilizați. Ulterior, statul israelian a intrat într-un nou conflict militar, cu Iranul.

Elbit Systems este integrată, prin subsidiarele sale, în industria de apărare din România, unde deține șapte facilități de dezvoltare și producție. Compania contribuie la mai multe programe de modernizare a Armatei Române.

Cele trei sisteme sunt livrate în baza unui contract semnat în 2022, cu o valoare de până la 427,2 milioane de dolari. Contractul prevede posibilitatea achiziției a șapte sisteme în total.

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