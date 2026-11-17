Pe scurt:
Memoria eroilor străini căzuți la datorie pe teritoriul României a fost cinstită marți, 17 noiembrie 2026, într-o ceremonie în Cimitirul Eroilor din Pădurea Dumbrava.
O coroană de flori a fost depusă la Monumentul Eroilor din Cimitirul Eroilor din Pădurea Dumbrava, unde au fost comemorați, marți, 17 noiembrie 2026, militarii străini căzuți pe câmpurile de luptă de pe teritoriul României.
„Memoria eroilor străini căzuți la datorie pe câmpurile de luptă de pe teritoriul României a fost cinstită azi în Cimitirul Eroilor din Pădurea Dumbrava”, a transmis Primăria Municipiului Sibiu pe Facebook.
Ceremonia a fost organizată de Consulatul Republicii Federale Germania la Sibiu, alături de Comenduirea Garnizoanei Sibiu.
Primăria Municipiului Sibiu a fost reprezentată de viceprimarul Helmut Lerner, care a depus coroana de flori în semn de respect și recunoștință pentru cei care și-au pierdut viața pe câmpurile de luptă.
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