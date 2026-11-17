Facturile la energie ar urma să înceapă să scadă din primăvara anului 2027, a spus luni seara, la Digi24, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. Motivul, în viziunea sa, este că în primul trimestru al anului viitor ar intra în funcțiune noi capacități de producție pe gaze și fotovoltaice. Până atunci, sunt analizate mai multe scheme de sprijin pentru gospodării și pentru firme. Nu este vorba de decizii deja luate, ci de variante aflate pe masă, potrivit relatărilor HotNews și Mediafax.

De ce ar scădea prețurile din primăvară

„Dacă vom porni și capacitățile pe gaze și fotovoltaice programate pentru trimestrul I din 2027 va fi o creștere importantă”, a spus Chisăliță, citat de HotNews. A adăugat că România are șanse să ajungă pe locul 3 în Uniunea Europeană, după Bulgaria și Germania, la stocarea energiei în baterii.

„În momentul de față, așa cum arată prognozele, da, avem o tendință de reducere a prețurilor începând cu primăvara lui 2027”, a mai spus ministrul, potrivit Mediafax.

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În același interviu, Chisăliță a estimat că și prețurile la carburanți vor mai scădea, în continuarea ieftinirii din ultima perioadă, dar că reducerea va fi „ușoară”, relatarea HotNews.

Pentru iarna aceasta, ministrul a apreciat, pe baza datelor publice ale ANRE, că facturile casnice au crescut în medie cu până la 10% și că e puțin probabil să mai apară alte majorări, potrivit Mediafax. Diferențele depind însă de furnizor, de contract și de tarifele de distribuție. România a avut, în prima jumătate a anului, cele mai mari scumpiri din UE la curent și gaze pentru gospodării.

Dacă ți s-a încheiat contractul, uită-te pe comparatorul ANRE

Pentru consumatorii al căror contract s-a încheiat sau e pe cale să se încheie, Chisăliță a spus că pe site-ul ANRE mai sunt oferte de 1,22 lei/kWh, cu 10–15% sub prețul mediu din piață, potrivit HotNews. Le-a recomandat oamenilor să verifice tariful din contract și ofertele din comparatorul ANRE.

Ajutorul pentru gospodării, la Ministerul Muncii

Schema de sprijin pentru familiile cu venituri mici s-ar putea prelungi și după 1 ianuarie 2027. Ajutorul e pregătit la Ministerul Muncii, Ministerul Energiei oferind doar suport tehnic, potrivit HotNews.

„Considerăm că există această posibilitate de a prelungi schema care există în momentul de față și după 1 ianuarie 2027. Sunt și aici mai multe elemente care sunt luate în calcul. Nivelul de 50 de lei pe lună pentru familiile care se găsesc într-un anumit prag al venitului pe cap de familie este elementul care este pe masă în momentul de față”, a declarat Chisăliță, citat de Digi24 și de Mediafax.

Pragul de venit pentru 2027 nu a fost anunțat în interviu. În schema aflată acum în vigoare, tichetul este de 50 de lei pe lună, pentru persoanele singure cu venit net lunar de cel mult 1.940 de lei și pentru familiile cu venit net lunar pe membru de cel mult 1.784 de lei, potrivit Digi24.

Pentru firme, scheme doar pe durata iernii

Pentru consumatorii industriali, Ministerul Energiei ia în calcul mai multe scheme de sprijin care s-ar aplica doar iarna, între 1 decembrie și 31 martie, potrivit HotNews. Ministrul a spus, tot luni seara, că propunerea ar urma să fie prezentată la 1 decembrie și că speră să existe timp pentru aplicare până la 31 martie, relatarea Mediafax. Sprijinul nu ar merge către toate firmele, ci pe baza unor criterii, și ar trebui însoțit de măsuri interne, ca firmele să nu ajungă din nou în dificultate peste un an sau doi.

O variantă analizată, anunțată luni și de Chisăliță la un eveniment de specialitate, este o suprataxă temporară pentru toți producătorii de energie, indiferent de tehnologie, aplicată cel mult până la 1 aprilie. Banii strânși ar finanța un credit fiscal pentru consumatorii noncasnici afectați de scumpiri, cu condiția să-și reducă consumul sau să investească în eficiență energetică ori în autoconsum, potrivit Mediafax, care citează Profit.ro.

Nici această supraimpozitare, nici schema pentru gospodării nu sunt deocamdată decizii. Sunt variante în analiză.

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