Pe scurt: Calendarul continuării „Ocean’s” se schimbă din nou. Între timp, Brad Pitt revine în rolul lui Cliff Booth și spune că își dorește și un nou film „F1”.

Filmările pentru „Ocean’s 14” sunt luate în calcul pentru sfârșitul anului 2027, a declarat Brad Pitt, potrivit Mediafax.

Actorul a făcut anunțul luni, 16 noiembrie 2026, la Hollywood, la premiera peliculei „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”.

Pitt a vorbit despre noul calendar într-o declarație pentru publicația Variety. Este încă o amânare pentru continuarea francizei: filmările fuseseră programate inițial pentru iunie, apoi mutate în decembrie. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată oficială de lansare.

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George Clooney, Julia Roberts și Matt Damon sunt așteptați să revină în distribuție

Alături de Brad Pitt, sunt așteptați să își reia rolurile George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon și Don Cheadle. Regia îi va reveni lui David Leitch, cunoscut pentru filmele de acțiune „Bullet Train” și „The Fall Guy”.

George Clooney vorbea încă din 2023 despre existența unui scenariu promițător pentru continuarea seriei. Julia Roberts a confirmat, la ceremonia Globurilor de Aur din ianuarie, că a citit scenariul și că povestea i-a depășit așteptările.

Franciza „Ocean’s” a devenit cunoscută pentru combinația de jafuri spectaculoase, umor și distribuții cu numeroși actori consacrați, începând cu „Ocean’s Eleven”, lansat în 2001.

Brad Pitt revine în rolul lui Cliff Booth și își dorește o continuare pentru „F1”

Declarațiile despre „Ocean’s 14” au fost făcute la premiera filmului „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, continuarea producției „Once Upon a Time in Hollywood”. Pitt îl interpretează din nou pe cascadorul Cliff Booth, rol pentru care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Scenariul noii producții este semnat de Quentin Tarantino, însă regia a fost preluată de David Fincher. Pitt a mai lucrat cu Fincher la filme precum „Seven” și „Fight Club”.

Actorul a dezvăluit că proiectul a rămas blocat aproximativ nouă luni. Dezvoltarea sa a fost reluată după ce i-a prezentat lui Fincher o idee. Acțiunea continuării se desfășoară în Los Angeles-ul anilor ’70, la câțiva ani după evenimentele primului film.

Brad Pitt, în vârstă de 62 de ani, și-a exprimat și interesul pentru o continuare a filmului „F1”, după succesul producției dedicate curselor de Formula 1. Actorul nu a anunțat un calendar concret pentru acest proiect.

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