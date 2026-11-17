Un gest demn de apreciat a fost făcut de mai mulți jandarmi sibieni, care au ales să doneze sânge pentru cei care au nevoie de ajutor.

În perioada 16-17 noiembrie, angajați ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu au participat la o nouă acțiune din cadrul campaniei „Donează sânge, salvează o viață!”.

Acțiunea s-a desfășurat la Centrul de Transfuzie Sanguină Sibiu, unde jandarmii au donat sânge pentru pacienții care au nevoie de transfuzii în cadrul tratamentelor sau intervențiilor medicale.

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Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu au transmis că astfel de acțiuni fac parte din implicarea instituției în sprijinul comunității, dincolo de activitatea profesională de zi cu zi.

Totodată, jandarmii îi încurajează și pe sibienii care îndeplinesc condițiile necesare să doneze sânge și să sprijine persoanele care au nevoie de transfuzii.

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