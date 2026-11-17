Pe scurt: Cei 10 kilometri ai secțiunii Tigveni–Curtea de Argeș de pe autostrada Sibiu–Pitești vor putea fi deschiși circulației din 3 decembrie 2026, a anunțat ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa. Funcționarea tunelului va fi asigurată printr-o echipă mixtă, până la angajarea și pregătirea personalului specializat.

Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat că secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș a autostrăzii Sibiu–Pitești va putea fi deschisă circulației din 3 decembrie 2026. Pentru punerea în funcțiune a tronsonului a fost identificată o soluție temporară privind personalul necesar operării tunelului, potrivit Mediafax.

Anunțul a fost publicat pe Facebook marți, 17 noiembrie 2026. „Cei 10 km ai Secțiunii 4 (Tigveni-Curtea de Argeș) din autostrada Sibiu-Pitești vor putea fi dați în circulație din 3 decembrie”, a transmis ministrul Transporturilor.

Soluția convenită cu constructorul presupune constituirea unor echipe de monitorizare, mentenanță și intervenție în tunel, care să asigure funcționarea acestuia până la finalizarea procedurilor pentru personalul specializat.

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„Am identificat o soluție temporară, alături de constructor, pentru a putea constitui echipe de monitorizare, mentenanță și intervenție în tunel. (…) În paralel, până la finalizarea procedurilor de angajare și de pregătire a acestor echipe specializate, avem o variantă provizorie care permite deschiderea circulației încă din acest an”, a explicat Ștefan Ovidiu Popa.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre amânarea deschiderii tunelului Momaia, pe fondul lipsei de personal.

Ministrul a precizat că CNAIR formează o echipă mixtă, alcătuită din angajați detașați de la Secțiile de Drumuri și specialiști ai constructorului austriac PORR. „Imediat ce această echipă va fi operațională, se va deschide circulația și pe Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)”, a adăugat acesta.

Pentru asigurarea personalului pe termen lung, Ștefan Ovidiu Popa a transmis Guvernului memorandumul care permite angajarea specialiștilor necesari funcționării tunelului Curtea de Argeș.

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