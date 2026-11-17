Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu le îndeamnă pe femei să nu amâne controalele ginecologice și testele de screening, de Ziua Mondială pentru Eliminarea Cancerului de Col Uterin, marcată pe 17 noiembrie.

Mesajul apare într-un comunicat publicat marți pe pagina de Facebook a spitalului. Potrivit acestuia, boala poate fi prevenită și, în multe situații, tratată cu succes dacă este depistată în stadii incipiente. Principala cauză a apariției ei este infecția persistentă cu tulpini oncogene ale virusului papiloma uman (HPV).

Ce spun conducerea și medicii spitalului

Managerul SCJU Sibiu, Robert Fotache, spune că prevenția trebuie să fie o prioritate permanentă a sistemului de sănătate.

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„Cancerul de col uterin este o afecțiune pentru care există metode eficiente de prevenire și depistare precoce, iar informarea corectă a populației poate face diferența între un diagnostic tardiv și șansa unui tratament început la timp.”

Directorul medical, dr. Dragoș Popescu, atrage atenția asupra rolului screeningului. Testarea periodică, spune el, permite identificarea modificărilor precanceroase înainte să evolueze spre o boală malignă, iar vaccinarea împotriva HPV este o măsură importantă de prevenție.

„Mesajul nostru către femei este simplu: nu amânați controalele medicale, nu ignorați recomandările medicilor și nu așteptați apariția simptomelor pentru a vă adresa unui specialist.”

Directorul de Îngrijiri Medicale, Laurențiu Ghinoiu, subliniază importanța sprijinului acordat pacientelor pe parcursul investigațiilor și al tratamentului.

„Încurajăm toate femeile să aibă grijă de sănătatea lor și să nu privească prevenția ca pe o opțiune, ci ca pe o necesitate.”

Obiectivele OMS pentru 2030

Comunicatul amintește că Organizația Mondială a Sănătății urmărește eliminarea cancerului de col uterin ca problemă de sănătate publică, prin atingerea până în 2030 a obiectivelor „90–70–90”:

90% dintre fete să fie vaccinate împotriva HPV până la vârsta de 15 ani;

70% dintre femei să beneficieze de screening prin teste performante până la 35 de ani și din nou până la 45 de ani;

90% dintre femeile diagnosticate cu leziuni precanceroase sau cu cancer de col uterin să primească tratamentul necesar.

Cu această ocazie, spitalul spune că se alătură demersurilor de informare și conștientizare și subliniază importanța accesului femeilor la servicii medicale, la investigații preventive și la tratament de specialitate.

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