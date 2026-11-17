Pe scurt: Infecția persistentă cu HPV poate evolua fără simptome, iar modificările celulare apar în timp. Oncologii sibieni explică rolul vaccinării, ce teste pot depista leziunile și ce semne impun prezentarea la medic.

Cancerul de col uterin poate fi prevenit și depistat înainte de apariția simptomelor, subliniază medicii Secției Clinice Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

Într-un mesaj publicat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, marți, 17 noiembrie 2026, de Ziua Mondială pentru Eliminarea Cancerului de Col Uterin, specialiștii recomandă vaccinarea împotriva HPV, screeningul periodic și accesul la diagnostic și tratament.

Dr. Ramona Maria Coca, medic șef al Secției Clinice Oncologie, precizează că boala poate fi prevenită, depistată precoce și, în multe situații, vindecată. Medicul arată că prevenția trebuie să fie o prioritate de sănătate publică, iar accesul la servicii medicale de calitate este esențial.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Vaccinarea HPV salvează vieți. Screeningul poate depista leziunile înainte ca acestea să devină cancer. Accesul la servicii medicale de calitate face diferența. Mesajul nostru este simplu: nu amânați prevenția, nu ignorați controalele periodice și informați-vă din surse medicale de încredere”, a transmis dr. Ramona Maria Coca.

Dr. Alexandra Mihaela Cipăian, medic primar oncologie medicală, atrage atenția că femeile nu trebuie să aștepte simptomele pentru a merge la control.

„Cancerul de col uterin este unul dintre puținele cancere pe care le putem preveni și chiar elimina ca problemă de sănătate publică. Ca medic oncolog, mesajul meu pentru toate femeile este simplu: nu așteptați apariția simptomelor pentru a avea grijă de sănătatea voastră! Vaccinarea împotriva HPV, screeningul periodic și tratarea leziunilor precanceroase pot salva vieți”, a declarat medicul.

Ghidul european recomandă vaccinarea fetelor și băieților la 9–14 ani

Dr. Paulina Zifceac, medic specialist oncologie medicală, prezintă recomandările ghidului european de prevenție ESMO. Potrivit acesteia, vaccinul profilactic rămâne cea mai eficientă strategie de prevenție primară. Datele reunite din studii pe peste 60 de milioane de persoane arată reduceri importante ale infecțiilor cu HPV și ale leziunilor precursoare, denumite CIN2+.

Medicul precizează că ghidul recomandă vaccinarea de rutină atât a fetelor, cât și a băieților, la grupa de vârstă 9–14 ani. Sunt prevăzute opțiuni de una sau două doze pentru grupele tinere și trei doze pentru persoanele imunocompromise, în conformitate cu recomandările organismelor internaționale și ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Dr. Paulina Zifceac subliniază și necesitatea eliminării barierelor financiare la administrarea vaccinului, a combaterii ezitării vaccinale și a informării comunității și părinților cu sprijinul unor persoane de încredere. Printre strategiile emergente menționate se numără vaccinarea cu doză unică, vaccinurile terapeutice destinate leziunilor preexistente și tehnologii viitoare precum plasturii transdermici cu microace.

Importanța vaccinării pentru ambele sexe este explicată și de dr. Paul Siancu, medic specialist oncologie medicală: „Vaccinarea împotriva HPV este esențială atât pentru fete, cât și pentru băieți, deoarece infecția cu HPV poate fi implicată în apariția mai multor tipuri de cancer”. Medicul amintește că screeningul regulat poate depista leziunile precanceroase înainte ca acestea să evolueze.

Infecția cu HPV poate fi fără simptome, iar screeningul depistează modificările celulare

Dr. Alexandru Irimie, medic rezident anul III, specialitatea oncologie medicală, explică faptul că principala cauză a cancerului de col uterin este infecția persistentă cu virusul HPV, care, de obicei, nu dă simptome. Modificările celulare apar lent, de regulă pe parcursul mai multor ani, ceea ce permite descoperirea și tratarea lor.

În privința vaccinării anti-HPV, medicul recomandă discutarea cu medicul de familie și administrarea la vârsta recomandată, atât fetelor, cât și băieților. Pentru screening, acesta precizează că testul HPV este metoda recomandată, iar testul Babeș-Papanicolau rămâne o opțiune. Dacă rezultatul este normal, testarea se repetă la câțiva ani, la intervalul stabilit de medic.

Dr. Alexandru Irimie îndeamnă pacientele să se prezinte la medic dacă apar sângerări neobișnuite, dureri pelvine persistente sau secreții anormale.

„Știm că un control se amână ușor, din lipsă de timp sau din teamă. Totuși, o analiză simplă făcută la timp poate preveni un cancer”, a transmis acesta.

Potrivit medicului, Secția de Oncologie a spitalului oferă pacienților tratamente conforme cu standardele și ghidurile internaționale. Activitatea secției este coordonată de dr. Ramona Maria Coca, iar în îngrijirea pacienților sunt implicați medicii oncologi, asistentele medicale și personalul auxiliar.

Comentarii