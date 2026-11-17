Pe scurt: Direct sincronizează conversațiile celor care au Instagram și include desene în chat, stickere personalizate și efecte vocale. Pentru adolescenți sunt prevăzute verificări de vârstă și instrumente de supraveghere parentală.

Meta a început testarea aplicației Direct, un serviciu separat de mesagerie dezvoltat de Instagram, care transferă conversațiile din rețea într-o aplicație independentă.

Potrivit Mediafax, compania testează serviciul, pentru moment, în Turcia și Thailanda, pe dispozitive Android și iOS.

Aplicația poate fi utilizată fără un cont Instagram. Utilizatorii se pot înregistra cu o adresă de e-mail sau cu un număr de telefon. Cei care au deja un cont Instagram se pot conecta cu datele existente, iar în acest caz conversațiile sunt sincronizate între cele două aplicații.

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Direct preia o parte dintre funcțiile de mesagerie ale Instagram și adaugă instrumente de personalizare. Utilizatorii pot desena direct în conversații, pot crea stickere personalizate, pot publica mesaje scurte prin funcția Notes și pot aplica efecte vocale mesajelor audio. De asemenea, pot schimba temele vizuale și fundalurile conversațiilor.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, și despre testarea unui mod Instagram pentru vizualizarea profilurilor, conceput pentru a preveni like-urile și comentariile accidentale.

Direct limitează cine poate iniția conversații și include supraveghere parentală

Persoanele care nu au un cont Instagram trebuie să adauge manual contactele, folosind numele exact de utilizator al acestora sau scanând un cod QR. Meta precizează că numai persoanele din contactele utilizatorului ori cele cu care acesta este deja conectat pot iniția conversații sau îl pot adăuga în grupuri.

Compania afirmă că aplicația include instrumente de siguranță, precum blocarea, restricționarea și raportarea contactelor. Utilizatorii pot, de asemenea, să elimine persoane din lista de contacte.

Aplicația este destinată persoanelor cu vârsta de cel puțin 13 ani. Meta spune că va folosi tehnologii pentru identificarea conturilor care ar putea aparține unor copii sub această limită și va solicita verificarea vârstei. Conturile pentru care vârsta nu va putea fi confirmată vor fi șterse.

Părinții care folosesc instrumentele de supraveghere parentală ale companiei vor putea vedea cu cine comunică adolescenții, vor putea ajusta setările de siguranță și vor putea stabili limite zilnice de utilizare.

Meta mai afirmă că va utiliza tehnologii pentru a identifica și combate interacțiunile potențial nepotrivite cu minorii, fără să ofere detalii despre mecanismele concrete folosite.

Instagram a mai testat o aplicație Direct, retrasă în 2019

Relansarea unei aplicații independente de mesagerie sub numele Direct reprezintă o nouă încercare pentru Instagram. Platforma a mai testat un serviciu separat cu aceeași denumire în 2017, în șase piețe, printre care Turcia, Italia și Portugalia.

Proiectul a fost abandonat în mai 2019, când compania a decis să transfere conversațiile înapoi în aplicația principală Instagram.

Noua inițiativă vine în contextul importanței tot mai mari a mesajelor private în utilizarea rețelelor de socializare. Șeful Instagram, Adam Mosseri, a descris în repetate rânduri mesageria drept una dintre cele mai utilizate funcții ale platformei.

În cazul Threads, Mosseri a manifestat anterior rezerve față de introducerea unei căsuțe de mesaje separate, invocând riscul duplicării conversațiilor și al complicațiilor legate de notificări.

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