Pe scurt: Părinții vor putea trece trei opțiuni în cerere, iar copiii de 4 și 5 ani vor avea prioritate. Proiectul prevede două etape de înscriere și o rundă de ajustări în august, pentru locurile rămase libere.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru 2027-2028, care include și serviciile de educație timpurie complementare.

Potrivit Mediafax, proiectul prevede începerea reînscrierilor pe 17 mai 2027 și a primei etape pentru copiii noi pe 24 mai 2027. Datele nu sunt încă definitive.

Prima perioadă este rezervată copiilor care frecventează deja o creșă sau o grădiniță și ai căror părinți doresc să îi mențină în aceeași unitate. Reînscrierile sunt propuse pentru 17-21 mai 2027, iar rezultatele și numărul locurilor rămase disponibile ar urma să fie afișate pe 21 mai 2027.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

În unitățile care au atât grupe de creșă, cât și de grădiniță, copiii de trei ani pot trece din grupa mare de creșă în grupa mică de grădiniță, la solicitarea părinților și în limita locurilor disponibile. Numărul locurilor pentru copiii care nu frecventează deja unitatea va fi stabilit după încheierea reînscrierilor.

Prima etapă de înscriere ar începe pe 24 mai 2027

Prima etapă destinată copiilor noi este propusă pentru perioada 24 mai – 18 iunie 2027. Părinții ar putea depune cererile între 24 și 28 mai 2027. Acestea vor fi procesate în trei faze, în funcție de opțiunile exprimate, iar rezultatele și locurile rămase libere ar urma să fie afișate pe 18 iunie 2027.

A doua etapă este prevăzută pentru intervalul 28 iunie – 16 iulie 2027. Depunerea cererilor ar avea loc între 28 iunie și 2 iulie 2027, iar rezultatele ar urma să fie publicate pe 16 iulie 2027.

În cererea-tip, părinții pot menționa trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Dosarul se depune la creșa sau grădinița indicată ca primă opțiune. Dacă numărul solicitărilor depășește locurile disponibile, repartizarea se face prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, precizează ministerul.

La creșă pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădiniță cei cu vârste între 3 și 6 ani. Grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu, astfel că înscrierea copiilor de 4 și 5 ani beneficiază de prioritate.

Ora de Sibiu a scris, în martie 2026, despre înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026-2027, pentru care era prevăzută, de asemenea, prioritate pentru copiii de 4 și 5 ani.

Copiii rămași fără loc ar putea fi înscriși în etapa din august

Pentru copiii care nu au obținut un loc în primele două etape sau care nu au participat la acestea, proiectul prevede o etapă de ajustări între 16 și 31 august 2027. Repartizarea se va face pe locurile rămase disponibile, potrivit procedurilor stabilite de inspectoratele școlare.

Rezultatele finale ale acestei etape ar urma să fie afișate pe 31 august 2027. Introducerea datelor tuturor copiilor înscriși în sistemul informatic al învățământului este programată pentru 3 septembrie 2027.

În situații excepționale, înscrierile vor putea continua și pe parcursul anului școlar, inclusiv atunci când sunt date în folosință creșe sau grădinițe nou construite.

Calendarul se află în consultare publică. Forma finală va fi stabilită după analizarea propunerilor și observațiilor primite și după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

Părinții din Sibiu vor putea depune cererile la creșa sau grădinița indicată ca primă opțiune, în perioadele prevăzute în calendarul final al înscrierilor.

Comentarii