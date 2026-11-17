Pe scurt: Nodul Boița va lega A1, A13 și DN7 prin zece bretele, cu circulație pe trei niveluri. Pe șantier, demontarea celui de-al doilea cofraj plimbător este remarcată în noile imagini.

Lucrările de la nodul rutier Boița, unde se vor întâlni autostrăzile A1 Sibiu–Pitești și A13 Sibiu–Făgăraș cu DN7, sunt surprinse într-o nouă filmare publicată de Virtual Press.

Imaginile arată un progres la lucrările executate de asocierea Mapa–Cengiz, potrivit unei observații publicate pe forumul PeUndeMerg.ro și citate de Economica.net.

Filmarea este prezentată de Virtual Press sub titlul „ȘANTIER. Nodul Boița, intersecția dintre autostrăzile A1 și A13 și DN7”. Nodul din județul Sibiu va ocupa aproximativ 230 de hectare și va cuprinde zece bretele de legătură, poduri, pasaje și viaducte. Circulația va fi organizată pe trei niveluri, explică autorul imaginilor.

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Aici, cele două autostrăzi vor fi conectate cu Drumul Național 7, care traversează Valea Oltului, asigurând legături rutiere între Transilvania, Muntenia și sudul României. Potrivit informațiilor prezentate de Virtual Press, finalizarea nodului și a Autostrăzii A13 Sibiu–Făgăraș este prevăzută pentru 2028, în timp ce finalizarea integrală a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești ar putea ajunge în 2029.

Ora de Sibiu a prezentat, în noiembrie 2026, avansul lucrărilor pe lotul Boița–Cornetu la final de octombrie 2026, printr-o comparație a filmărilor de pe șantier.

Circulația între Sibiu și Boița este închisă pentru construirea pasajului

Asocierea Mapa–Cengiz a început în octombrie 2026 lucrările la pasajul peste breteaua de descărcare din A1 în DN7, anunța atunci Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Pentru aceste intervenții a fost necesară închiderea circulației pe secțiunea Sibiu–Boița a Autostrăzii Sibiu–Pitești.

„În 11 săptămâni pasajul va fi gata, iar pe lotul 2 (Boița – Cornetu) al Autostrăzii Sibiu – Pitești se va încheia încă o etapă importantă”, declara șeful CNAIR.

Decizia de închidere a sectorului de autostradă a fost agreată unanim de specialiștii CNAIR cu atribuții în domeniu, de Poliția Rutieră și de constructorul Mapa–Cengiz, preciza Cristian Pistol.

În nodul Boița se execută deschiderea peste DN7 cu un cofraj glisant, iar betonul se toarnă direct deasupra drumului. Cofrajul, o piesă metalică masivă, și utilajele de turnare nu permit circulația în siguranță nici măcar pentru autoturisme, explica directorul CNAIR.

Închiderea este prevăzută pentru 11 săptămâni, între 5 octombrie și 19 decembrie 2026, în afara sezonului de vârf. Fiecare săptămână de amânare întârzie lucrările la A1 Boița–Cornetu și A13 Sibiu–Făgăraș, avertiza Cristian Pistol.

Anterior, fostul secretar de stat în Transporturi Horațiu Cosma îl acuzase pe directorul CNAIR că este un „închizător de drumuri” și că a decis să închidă până de Crăciun Autostrada Sibiu–Pitești între Sibiu și Boița.

Lotul Boița–Cornetu include 48 de poduri și viaducte și șapte tuneluri

Secțiunea 2 Boița–Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești are o lungime de 31,33 kilometri și este construită de asocierea Mapa–Cengiz. Contractul are o durată de 68 de luni și o valoare de 4,25 miliarde de lei.

Principalele lucrări de artă sunt 48 de poduri și viaducte, cu lungimi cuprinse între 32 și 843 de metri, și șapte tuneluri, cu lungimi între 247 și 1.536 de metri.

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