Pe scurt: De la cancerul tiroidian medular la melanom și cancerul de prostată, proiectul include investigații care pot ajuta la alegerea tratamentului în funcție de profilul tumorii.

Accesul pacienților din România la teste genetice decontate pentru diagnosticarea și tratarea cancerului ar putea fi extins de la 1 ianuarie 2027.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat introducerea unor investigații moleculare pentru încă șase categorii de afecțiuni oncologice, potrivit Mediafax.

Anunțul a fost făcut marți, 17 noiembrie 2026, pe pagina de Facebook a ministrului, după discuții cu reprezentanții Comisiei de Oncologie din Ministerul Sănătății și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

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Proiectul de ordin se află în transparență decizională. Acesta urmărește dezvoltarea medicinei oncologice personalizate, prin identificarea markerilor tumorali și alegerea tratamentelor în funcție de caracteristicile fiecărei tumori.

Proiectul include teste pentru șase categorii de afecțiuni oncologice

Lista investigațiilor propuse pentru decontare cuprinde teste pentru cancerul tiroidian medular, cancerul căilor biliare, tumorile stromale gastrointestinale, melanomul malign, cancerul de prostată și cancerul scuamos al capului și gâtului.

Cancer tiroidian medular – testări RET și NTRK 1, 2 și 3;

Colangiocarcinom, adică un cancer al căilor biliare – testări FGFR2 și IDH1;

Tumori stromale gastrointestinale (GIST) – testări PDGFRA și NTRK 1, 2 și 3;

Melanom malign – testări BRAF V600 și PD-L1;

Cancer de prostată – testări BRCA1 și BRCA2;

Cancer scuamos al capului și gâtului – testarea expresiei PD-L1.

Potrivit ministrului Sănătății, extinderea testării va permite stabilirea unui diagnostic molecular mai precis și identificarea terapiilor țintite și a imunoterapiilor potrivite. Tratamentul va putea fi astfel adaptat la profilul biologic al tumorii.

Rezultatele ar urma să fie transmise în maximum 10 zile lucrătoare

Proiectul stabilește și termene pentru transmiterea rezultatelor: de regulă, maximum 10 zile lucrătoare. Scopul este ca pacienții să poată beneficia mai rapid de tratamentul adecvat.

Alexandru Rogobete a precizat că măsura urmărește creșterea accesului pacienților oncologici la servicii medicale moderne și tratamente personalizate. La elaborarea proiectului au participat echipe din Ministerul Sănătății și CNAS, precum și președinta CNAS, Larisa Mezinu-Bălan.

Noile investigații sunt propuse prin proiectul de ordin aflat în transparență decizională. Data estimată pentru începerea decontării este 1 ianuarie 2027.

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