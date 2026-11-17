Pe 6 iunie 2026, Adriana Viliginschi era de patru luni în arest preventiv, în dosarul morții Codruței Notar. În ziua aceea, i-a cerut lui O.P., fostul ei concubin, să-și ipotecheze sau să-și vândă imobilul. Bărbatul a refuzat „categoric”.

Episodul apare în motivarea Sentinței penale nr. 130/2026 a Tribunalului Sibiu, publicată pe portalul ReJust. Prin această sentință, pronunțată pe 10 noiembrie, O.P., 45 de ani, și M.C., 40 de ani, femeia pe care acesta a implicat-o în șantaj, au fost condamnați în primă instanță pentru că au șantajat-o pe Amiana Păștină și pentru nedenunțare. Ei i-au cerut 100.000 de euro ca să nu spună ce știau despre moartea mamei ei. Este un dosar separat de cel al omorului.

Motivarea mai arată că fostul concubin a auzit, cu aproximativ o săptămână înainte de moartea Codruței Notar, o discuție despre plan și nu a anunțat pe nimeni. Arată și cum înregistra el, ore în șir, ce se vorbea în casa Adrianei Viliginschi, cum și-a schimbat declarația după ce anchetatorii i-au arătat ce căutase pe internet și că avocatul lui i-a scris pe Facebook coinculpatei înainte ca el să afle de ce e acuzat.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Sentința nu este definitivă: pe 13 noiembrie 2026 a fost declarat apel.

Citește și: Fostul iubit al Adrianei Viliginschi vrea să iasă din arest: e acuzat de șantaj în cazul crimei pentru avere

„Nu pot! E singuru lucru care-i… sigur pentru copilu meu!”

Cererea Adrianei Viliginschi apare spre finalul motivării, acolo unde judecătorul analizează situația personală a lui O.P. Bărbatul are un copil de 15 ani. Instanța scrie că nu poate reține „o implicare activă” a lui în creșterea copilului, ci doar „intenţia de a asigura bunăstarea financiară a acestuia”. Ca exemplu, judecătorul notează că, „la data de 06.06.2026”, O.P. a refuzat „categoric solicitarea numitei Viliginski […] de a ipoteca/valorifica imobilul”, cu replica: „Nu pot! E singuru lucru care-i… sigur pentru copilu meu!”.

Trimiterea din sentință este la fila 73 verso din dosarul de urmărire penală, adică la procesele-verbale cu redarea conversațiilor interceptate, care încep la fila 71.

Motivarea nu spune pentru ce voia Adriana Viliginschi banii și nici cum i-a transmis cererea. Spune doar că a cerut, iar el a refuzat. Portalul instanțelor arată unde se afla ea atunci. Era arestată preventiv din 7 februarie 2026, iar cu trei zile înainte, pe 3 iunie, Tribunalul Sibiu îi respinsese a cincea oară cererea de a fi mutată în arest la domiciliu.

Tot din actele instanțelor reiese că, în primăvara aceasta, Adriana Viliginschi a fost apărată și de un avocat din oficiu. În decizia din 11 martie 2026, prin care Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins contestația, apare „onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata contestatoare”, adică al unui avocat numit de instanță, nu ales de ea. Cererea către O.P. a venit la mai puțin de trei luni după aceea. Avocații aleși apar din nou în acte abia în octombrie, la Tribunalul Hunedoara, unde cererile ei sunt formulate „personal şi prin apărătorii aleşi”. Din documentele consultate de Ora de Sibiu nu reiese cine o apăra în iunie.

A auzit planul cu o săptămână înainte și n-a mers la Poliție

Potrivit motivării, O.P. și Adriana Viliginschi erau împreună din mai 2024. La începutul lui iunie 2024, el ar fi asistat întâmplător la o discuție dintre ea și Amiana Păștină. Amiana îi spunea că vrea să-și omoare mama și pomenea de anumite medicamente pe care le-ar folosi. Cele două femei nu și-ar fi dat seama că sunt ascultate.

Judecătorul reține că O.P. „a perceput în mod direct” discuția și a fost convins că intenția era serioasă. M.C. a declarat că bărbatul „părea șocat de ceea ce a auzit”. Cam o săptămână mai târziu, tot el i-a spus ei că planul fusese pus în aplicare, iar femeia a verificat pe Facebook informațiile despre moartea Codruței Notar.

Nu a mers la Poliție. Instanța notează că autoritățile au aflat informații relevante despre omor „cu peste un an mai târziu” decât cei doi și că o sesizare făcută încă de când a aflat de plan „putea conduce inclusiv la prevenirea săvârşirii faptei”.

Citește și: A fost arestat fostul concubin al Adrianei Viliginschi, acuzat că a șantajat-o pe femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama

21 de înregistrări pornite înainte să plece din casă

Telefonul lui O.P., un iPhone 12 Pro Max, a fost percheziționat informatic. Anchetatorii au găsit în el 21 de înregistrări ambientale făcute în 2025 și 2026. Cele mai multe durează mai multe ore, unele chiar patru sau cinci, și au fost făcute la locuința Adrianei Viliginschi.

Procurorii au observat ceva în modul în care au fost făcute. Potrivit motivării, toate înregistrările încep când O.P. „se află lângă microfonul receptor”. După un timp, el iese din locuință, iar înregistrarea se oprește când se întoarce. Concluzia procurorilor este că urmărea să surprindă discuțiile purtate de Adriana Viliginschi cu alte persoane, în lipsa lui. Fișierele au ca nume denumiri de străzi, „cel mai probabil” locurile unde au fost făcute.

Procurorul a scris, „sub rezerva speculației”, că O.P. ar fi vrut să strângă probe împotriva concubinei sale, pe care să le folosească ulterior împotriva ei. Sentința nu spune ce conțin înregistrările și dacă au fost folosite în vreun dosar.

Patru SMS-uri de pe o cartelă prepaid și 100.000 de euro

După moartea Codruței Notar, O.P. s-a întâlnit cu M.C. și i-a propus să profite de ce aflase. Instanța scrie că alegerea nu a fost întâmplătoare: el a spus că știa că femeia „are nevoie de bani și s-ar preta la astfel de fapte”.

Au cumpărat un telefon ieftin, separat de cele personale, și au pus în el o singură cartelă prepaid. Numărul Amianei Păștină l-a procurat O.P. Primul SMS a plecat pe 19 iunie 2024 și îi spunea Amianei că moartea mamei sale „nu a fost o întâmplare”.

Amiana nu a răspuns. Pe 28 iunie a venit al doilea mesaj, despre o posibilă deshumare a mamei și un examen toxicologic, cu întrebarea dacă preferă „pușcărie sau o înțelegere amiabilă”. Speriată, le-a arătat mesajele soțului și Adrianei Viliginschi, care, potrivit motivării, a sfătuit-o să nu răspundă.

Pe 5 iulie, M.C. a trimis singură un ultimatum de 24 de ore. Ultimul mesaj, din 12 iulie, spunea suma direct: 100.000 de euro. Altfel, Amiana, soțul ei și asistenta despre care cei doi credeau că a fost implicată urmau să ajungă la închisoare. Amiana nu le-a dat niciun ban.

Ora de Sibiu a relatat încă din vară despre șantajul de 100.000 de euro și despre datele celor patru SMS-uri.

Telefonul personal a dat-o de gol

Telefonul folosit pentru șantaj a fost activ cam o lună. M.C. avea însă la ea și telefonul personal, iar anchetatorii au constatat că cele două aparate s-au conectat în același timp la aceleași relee de telefonie.

Instanța notează că femeia își luase toate măsurile de precauție, dar „a omis să lase telefonul personal într-o altă locație” când trimitea mesajele. Asta a permis identificarea ei.

Căutările de după înmormântare i-au fost arătate după ce își semnase declarația

O.P. a refuzat să dea declarații pe 6 și 7 iulie 2026, când a fost reținut și apoi arestat. Potrivit motivării, a acceptat să vorbească „abia după ce apărătorul său ales a studiat dosarul de urmărire penală”.

Pe 16 iulie, a negat „cu vehemență” atât șantajul, cât și nedenunțarea: „eu nu am știut absolut nimic în legătură cu acuzația de șantaj și nedenunțare care mi se aduce, până când acestea nu mi-au fost aduse la cunoștință de către procuror, aflând cu stupefiere că aș fi suspect”.

După ce a semnat declarația, anchetatorii i-au prezentat verbal ce căutase pe internet pe 13 iunie 2024, imediat după înmormântarea Codruței Notar: „mesaje de avertisment”, „mesaje de amenințare”, „probele toxicologice”, „expertiza-toxicologică-codul-de-procedură penală” și „analize toxicologice după înmormântare”. Prima reacție a fost să nege că le-ar fi făcut el.

Apoi s-a consultat cu avocatul și a recunoscut faptele. În aceeași declarație, a susținut că detaliile morții Codruței Notar le-a aflat de la Adriana Viliginschi, chiar a doua zi după 7/8 iunie 2024, când Amiana Păștină ar fi vizitat-o și i-ar fi povestit ce s-a întâmplat. Este versiunea lui O.P., consemnată în dosarul de șantaj. Faptele reținute în sarcina Adrianei Viliginschi se judecă separat, iar ea beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Judecătorul a ținut cont de această succesiune. O.P. a recunoscut participarea „doar în urma prezentării datelor” din percheziția telefonului. Instanța a apreciat că acele căutări, făcute cu aproximativ o săptămână înainte de primul SMS, au avut „legătură şi utilitate în conceperea mesajelor”.

Mesajul avocatului pe Facebook, la ora 11:27

Pe 16 iulie, O.P. a declarat că a aflat de acuzația de șantaj „în momentul audierii”. Motivarea consemnează însă că avocatul lui ales a încercat să ia legătura cu M.C., contactând-o pe Facebook, pe 6 iulie 2026 la ora 11:27, „înainte ca inculpatului […] să i se aducă la cunoștință acuzația și să fie audiat”. Captura de ecran a fost depusă la dosar chiar de M.C.

În aceeași zi, la percheziția din casa femeii, anchetatorii au găsit telefonul ieftin de pe care fuseseră trimise cele patru SMS-uri. Sentința nu spune ce i-a scris avocatul și nici dacă femeia i-a răspuns. Numele avocatului este anonimizat în document.

[DE COMPLETAT: punct de vedere al avocatului lui O.P. despre mesajul din 6 iulie 2026]

„Prietenie cu beneficii” și un denunț care ar fi ajutat-o în alt dosar

Până să recunoască, O.P. a încercat să arunce totul în sarcina coinculpatei. A spus că avea doar o bănuială despre moartea Codruței Notar („era doar o bănuială din partea mea și nu o certitudine”) și că i-a spus-o lui M.C., cu care, potrivit motivării, avea o prietenie „cu «beneficii»”.

Tot în versiunea lui, femeia ar fi vrut să folosească informația pentru un denunț care s-o ajute în alt dosar, în care era cercetată pentru trafic de influență. O.P. a spus că a crezut în acest „scop nobil” și că ea ar fi trimis singură mesajele, pe numărul pe care recunoaște că i l-a dat el. A mai susținut că declarațiile lui M.C. împotriva lui ar fi fost dictate de „pretinse sentimente neîmpărtăşite” ale ei față de el. Motivarea arată însă că în dosarul de trafic de influență femeia încheiase acordul de recunoaștere a vinovăției încă din 21 martie 2024, cu aproape trei luni înainte de moartea Codruței Notar.

Instanța nu i-a dat crezare. A reținut că inițiativa șantajului i-a aparținut lui O.P., care i-a pus la dispoziție coinculpatei informațiile, numărul de telefon al Amianei Păștină și idei pentru mesaje. Motivul, pentru amândoi, a fost „obţinerea în mod facil a unei sume importante de bani”.

Ce susțin procurorii despre seara de 7 iunie 2024

Motivarea reia și situația de fapt din dosarul omorului, care încă se judecă. Potrivit acuzațiilor citate de instanță, în seara de 7 iunie 2024, Amiana Păștină și o asistentă medicală din Cisnădie ar fi mers la locuința Codruței Notar. În mașină ar fi pregătit un amestec de substanțe cu efect sedativ, într-o seringă de 20 de mililitri.

Femeia ar fi fost chemată acasă sub pretextul unei discuții cu fiica ei. Procurorii susțin că i s-a pus în ceai o substanță sedativă, iar după ce a adormit, asistenta a intrat în casă. Victima ar fi fost ținută pe pat în timp ce i s-au injectat substanțele, s-ar fi trezit speriată, apoi și-ar fi pierdut cunoștința și ar fi fost asfixiată cu o pernă.

Ora de Sibiu a scris despre caz încă de la finalul lui 2025, când procurorii au acuzat-o pe Amiana Păștină că și-ar fi ucis mama pentru moștenire. Detaliile dosarului de omor pot fi citite aici. Ulterior, ancheta a indicat-o și pe Adriana Viliginschi ca persoana care i-ar fi dat sfaturi înainte și după faptă. Amiana Păștină și-a luat viața în arest pe 15 mai 2026, înainte de proces.

O.P. și M.C., câte trei ani cu suspendare

Tribunalul Sibiu l-a condamnat pe O.P. la doi ani și șase luni de închisoare pentru șantaj în formă continuată și la un an și șase luni pentru nedenunțare. După contopire, a rezultat o pedeapsă de trei ani de închisoare.

Lui M.C. i s-au dat doi ani pentru șantaj și un an pentru nedenunțare. Pedepsele au fost contopite și cu o condamnare anterioară pentru trafic de influență, tot la trei ani de închisoare.

Pentru amândoi, instanța a dispus suspendarea executării sub supraveghere, pe patru ani. Trebuie să respecte măsurile stabilite de Serviciul de Probațiune, să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze câte 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Fostul concubin, privat de libertate din 6 iulie, a fost eliberat după pronunțare, pe 10 noiembrie, dacă nu e arestat în altă cauză. Pentru M.C., instanța a menținut controlul judiciar. Hotărârea poate fi schimbată în apel.

Dosarul de omor se judecă la Hunedoara, cu inculpatele la Gherla

Dosarul principal, cel al morții Codruței Notar, nu se mai judecă la Sibiu. Camelia Popa e acuzată de omor calificat, iar Adriana Viliginschi de complicitate morală la omor calificat. Amândouă sunt prezumate nevinovate până la o hotărâre definitivă.

Pe 31 august 2026, Curtea de Apel Alba Iulia a constatat „imposibilitatea judecătorilor din cadrul Secţiei penale a Tribunalului Sibiu de a soluţiona cauza” și a desemnat Tribunalul Hunedoara să judece dosarul. Potrivit încheierii din 2 octombrie, ambele inculpate sunt încarcerate în Penitenciarul Gherla.

Datele de pe portal.just.ro arată un șir de cereri respinse. Adriana Viliginschi a cerut de fiecare dată arest la domiciliu: pe 7 februarie, la arestare, apoi pe 5 martie, 3 aprilie, 4 mai și 3 iunie 2026. Toate i-au fost respinse la Tribunalul Sibiu, la fel și contestațiile de la Curtea de Apel. Pe portal nu apare nicio cerere de control judiciar pe cauțiune. La Hunedoara, arestarea preventivă a fost menținută pe 7 septembrie, 2 octombrie și 27 octombrie.

Tribunalul Hunedoara verifică din nou arestarea preventivă pe 20 noiembrie, la ora 11:00. Pe 26 noiembrie, Curtea de Apel Alba Iulia are un termen în același dosar (1583/85/2026/a2).

Sursa: Sentința penală nr. 130/2026 a Tribunalului Sibiu, dosar 1956/85/2026, publicată anonimizat pe ReJust, și portal.just.ro.

Comentarii