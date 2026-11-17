Pe scurt: Singura pictură de Jan van Eyck aflată în România, „Omul cu tichie albastră”, va fi expusă la National Gallery din Londra între 21 noiembrie 2026 și 11 aprilie 2027. Lucrarea din colecția Muzeului Național Brukenthal revine în capitala britanică după 120 de ani.

„Omul cu tichie albastră”, pictura lui Jan van Eyck din colecția Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, va fi expusă din nou la Londra, după 120 de ani. Muzeul a anunțat participarea lucrării la expoziția organizată de National Gallery marți, 17 noiembrie 2026, pe pagina sa de Facebook, potrivit AGERPRES.

Tabloul, singura pictură a artistului flamand aflată în România, va putea fi văzut în capitala britanică în perioada 21 noiembrie 2026 – 11 aprilie 2027. Lucrarea va fi inclusă în expoziția „Van Eyck: The Portraits”.

Expoziția aduce împreună zece portrete realizate de Jan van Eyck

Expoziția aduce împreună zece portrete realizate de Jan van Eyck: nouă picturi și un desen. Potrivit reprezentanților Muzeului Național Brukenthal, este pentru prima dată când această selecție este reunită într-un asemenea eveniment.

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„În premieră absolută, evenimentul reunește zece portrete realizate de maestrul flamand (nouă picturi și un desen), această selecție cuprinzând jumătate din cele aproximativ 20 de opere atribuite cu certitudine artistului, la nivel mondial”, au precizat reprezentanții muzeului.

Datată în jurul anului 1430, pictura din colecția sibiană este realizată în ulei pe un panou din lemn de stejar. Dimensiunile sale sunt de numai 22 pe 17 centimetri.

Identitatea personajului reprezentat nu este prezentată ca o certitudine. Potrivit cercetătorului Luc Lowagie, tabloul ar putea fi un portret al lui Philippe de Saint-Pol, duce de Brabant.

Samuel von Brukenthal a achiziționat tabloul ca fiind o operă a lui Albrecht Durer. Atribuirea lucrării lui Jan van Eyck a fost făcută ulterior, în anul 1894, de către Theodor von Frimmel.

Prima expunere a lucrării la Londra a avut loc în 1906, la Art Gallery of the Corporation.

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