Muzeul Național Brukenthal a anunțat marți, pe pagina sa de Facebook, că „Omul cu tichie albastră”, singura pictură a lui Jan van Eyck aflată în România, va fi expusă la National Gallery din Londra. Informația a fost preluată și de Agerpres.

Tabloul din colecția muzeului sibian va putea fi văzut în capitala britanică între 21 noiembrie 2026 și 11 aprilie 2027, în expoziția „Van Eyck: The Portraits”, anunțată de National Gallery. Muzeul îl numește „un ambasador al patrimoniului național al României, pe una dintre cele mai prestigioase scene muzeale internaționale”.

Un tablou de numai 22 pe 17 centimetri

Lucrarea e datată în jurul anului 1430 și e pictată în ulei pe un panou de stejar. Măsoară doar 22 pe 17 centimetri, deci e mai mică decât o foaie A4. Identitatea bărbatului portretizat nu e sigură. Potrivit cercetătorului Luc Lowagie, citat de muzeu, pictura ar putea reprezenta pe Philippe de Saint-Pol, duce de Brabant.

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„Omul cu tichie albastră” (circa 1430), Jan van Eyck, ulei pe stejar, 22 × 17 cm. Foto: Muzeul Național Brukenthal / Christof Weber

Cumpărat ca un Dürer, recunoscut ca van Eyck abia în 1894

Samuel von Brukenthal a achiziționat tabloul convins că e o operă a lui Albrecht Dürer. În colțul din stânga sus se vede, și astăzi, monograma „AD” și anul 1492. Ghidul oficial al Galeriei de Artă Europeană a muzeului, semnat de Dana Roxana Hrib, explică faptul că monograma și data au fost adăugate mult mai târziu, în secolul al XVIII-lea, probabil din cauza prețului mare pe care îl aveau atunci lucrările lui Dürer.

Abia în 1894, istoricul de artă Theodor von Frimmel a atribuit pictura lui Jan van Eyck. Ultima oară când lucrarea a fost expusă la Londra a fost în 1906, la Art Gallery of the Corporation.

Ce portrete vor sta lângă el la Londra

National Gallery spune că e prima dată când sunt adunate la un loc toate cele nouă portrete pictate cunoscute ale lui van Eyck. Muzeul Brukenthal precizează că expoziția reunește zece portrete ale maestrului flamand, nouă picturi și un desen, adică jumătate din cele aproximativ 20 de opere care i se atribuie cu certitudine.

Lângă lucrarea de la Sibiu vor sta, între altele, Portretul soților Arnolfini, din 1434, una dintre cele mai cunoscute picturi ale galeriei londoneze, arătat pentru prima dată alături de un alt portret al aceluiași personaj, venit de la Gemäldegalerie din Berlin. Autoportretul presupus al lui van Eyck, din 1433, recent restaurat, va fi expus lângă portretul soției sale, Margaret, pictat în 1439 și împrumutat de la Groeningemuseum din Bruges. Muzeul de Istorie a Artei din Viena își trimite, tot în premieră, ambele lucrări: pe aurarul Jan de Leeuw, din 1436, și portretul pus în legătură cu cardinalul Niccolò Albergati. De la Berlin mai vine și portretul lui Baudouin de Lannoy.

Biletele standard costă 18 lire sterline și includ ghidul audio al expoziției. Copiii sub 18 ani și membrii galeriei intră gratuit. Rezervările sunt deschise pe pagina oficială a expoziției. Ziua de previzualizare pentru membri, programată pe 20 noiembrie, este deja sold out.

Data întoarcerii în Palatul Brukenthal nu a fost anunțată

Expoziția de la Londra se închide pe 11 aprilie 2027. Anunțul de marți al muzeului nu precizează în ce zi pleacă tabloul din Sibiu și nici data exactă la care revine în galeria din Palatul Brukenthal.

Lucrarea a mai lipsit din palat. În 1948 a fost transferată, împreună cu alte 18 piese, la Muzeul de Artă din București și s-a întors la Sibiu abia în 2006, odată cu redeschiderea expoziției de capodopere, după cum a relatat Ora de Sibiu. Colaborarea cu National Gallery fusese anunțată de muzeu încă de la începutul anului 2025.

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