Pacienții diagnosticați cu scleroză multiplă ar putea ridica, de la 1 ianuarie 2027, o parte din tratament și din farmaciile de circuit deschis aflate în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), nu doar de la farmacia spitalului. Anunțul a fost făcut marți de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și este, deocamdată, o propunere: proiectul de ordin al CNAS a fost scos în consultare publică, dar nu a fost încă adoptat.

Ce s-ar schimba, concret, pentru pacienți

Astăzi, medicamentele din Programul național de tratament al bolilor neurologice se eliberează prin farmaciile cu circuit închis ale spitalelor. Proiectul prevede că, de la 1 ianuarie 2027, formele administrate oral, intramuscular sau subcutanat ar putea fi eliberate și prin farmaciile cu circuit deschis aflate în contract cu casele de asigurări, dacă medicul curant apreciază că tratamentul poate fi făcut acasă, de pacient sau de aparținători.

Ministerul Sănătății spune, într-un comunicat publicat marți, că rețeta ar putea fi onorată într-o farmacie comunitară aflată în contract cu CNAS, odată îndeplinită această condiție. Pacienții nu ar mai fi obligați să se deplaseze la spital doar ca să-și ridice medicația.

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„Pentru un pacient cu scleroză multiplă, fiecare deplasare inutilă reprezintă un efort suplimentar considerabil. Sistemul medical trebuie să se adapteze nevoilor reale ale pacientului, nu invers.”

a declarat Alexandru Rogobete, citat în comunicatul ministerului.

Tratamentele care trebuie date intravenos, sau care cer supraveghere medicală de specialitate, rămân la unitățile sanitare autorizate. Asta e precizat atât de ministru, cât și în proiectul de act normativ.

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Este o propunere, nu o măsură în vigoare

Rogobete a anunțat schimbarea și pe Facebook. Agerpres și Mediafax au preluat mesajul, în care ministrul folosește explicit verbul „propunem”:

„Începând cu 1 ianuarie 2027, propunem ca medicamentele administrate oral, intramuscular sau subcutanat să poată fi eliberate și prin farmaciile comunitare aflate în contract cu CNAS.”

Temeiul juridic ar fi un ordin al președintelui CNAS, care ar modifica Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative, aprobate prin Ordinul 180/2022. Proiectul a fost publicat luni, 16 noiembrie, pe pagina de transparență decizională a CNAS. Propunerile se trimit, în format Word, la adresa claudia.cazan@cnas.gov.ro, iar termenul este a 10-a zi de la publicarea pe site.

Dacă ordinul va fi adoptat, el trebuie publicat în Monitorul Oficial. În forma scoasă acum în consultare, dispozițiile despre scleroza multiplă ar intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Câți pacienți sunt vizați

În Programul național de tratament al bolilor neurologice, indicatorul fizic prevăzut de CNAS prin Ordinul 1.908/8 decembrie 2025 este de 4.862 de bolnavi cu scleroză multiplă tratați pe an, cu un cost mediu de 30.338 de lei pe bolnav pe an. Cifra este un indicator de program, nu numărul total al persoanelor cu această boală din România, care nu a fost comunicat în anunțul de marți.

Nici lista exactă a medicamentelor vizate nu a fost publicată în comunicat sau în proiect: textul se referă la formele orale, intramusculare sau subcutanate, nu la denumiri comerciale.

Pentru familiile din Sibiu care trăiesc cu această boală, schimbarea, dacă va fi adoptată, ar însemna mai puține drumuri la spital. Am scris, pe 9 noiembrie, povestea soților Dumitru și Mariana. El a înființat o asociație ca să-și ajute soția și alți bolnavi.

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