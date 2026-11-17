Pe scurt: DJ Snake, Timmy Trumpet și Boris Brejcha se află și ei pe lista artiștilor confirmați. Pitbull ajunge la UNTOLD după un turneu în America de Nord și Europa și cu aproximativ 74 de milioane de ascultători lunari pe Spotify.

Pitbull este primul headliner confirmat pentru UNTOLD STAR Edition 2027, la Cluj-Napoca.

Artistul va susține pentru prima dată un show în cadrul unui festival din România, au anunțat organizatorii într-un comunicat transmis marți, 17 noiembrie 2026, potrivit AGERPRES.

Alături de Pitbull, organizatorii i-au confirmat pe DJ Snake, Timmy Trumpet, Boris Brejcha, Holy Priest și Yousuke Yukimatsu. Pentru Yousuke Yukimatsu, participarea la ediția din 2027 va marca prima apariție la UNTOLD.

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Show-ul lui Pitbull este anunțat pe stadionul din Cluj-Napoca. Organizatorii spun că spectacolul va reuni hiturile artistului și producția scenică a concertelor sale, în fața a zeci de mii de fani.

Pitbull are aproximativ 74 de milioane de ascultători lunari pe Spotify

Artistul american de origine cubaneză a depășit 27 de miliarde de ascultări pe Spotify. În 2026, acesta se menține în topul celor mai ascultați 20 de artiști din lume pe platformă, cu aproximativ 74 de milioane de ascultători lunari, potrivit datelor prezentate de organizatori.

Activitatea sa din 2026 a inclus turneul internațional „I’m Back”, cu spectacole în America de Nord și Europa. Concertele s-au desfășurat pe scene și în arene de mare capacitate, pe lângă aparițiile artistului pe stadioane și la festivaluri.

Două dintre cele mai cunoscute piese ale sale, „Give Me Everything”, realizată alături de Ne-Yo, Afrojack și Nayer, și „Timber”, colaborarea cu Kesha, au depășit fiecare pragul de două miliarde de ascultări pe Spotify.

Repertoriul lui Pitbull include și „Time of Our Lives”, alături de Ne-Yo, „International Love”, cu Chris Brown, „Rain Over Me”, cu Marc Anthony, și „Fireball”, cu John Ryan. Piesele combină elemente de pop, hip-hop, dance și muzică latino.

Câștigător al unui premiu GRAMMY, Pitbull a colaborat de-a lungul carierei și cu Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Shakira, Usher și Enrique Iglesias.

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