Pe scurt: Românii aflați în Portugalia sunt sfătuiți să evite zonele de protest. Ambasada de la Lisabona pune la dispoziție trei numere pentru asistență consulară și o linie pentru urgențe.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Portugalia, unde sunt anunțate greve generale în sectorul administrației publice vineri, 20 noiembrie 2026, potrivit Mediafax.

Atenționarea îi vizează pe cetățenii români care se află în Portugalia, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească acolo în perioada următoare.

Pe 21 noiembrie 2026 este programat un protest în fața Parlamentului din Lisabona. Potrivit MAE, manifestația ar putea reuni un număr mare de participanți.

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Autoritățile române le recomandă cetățenilor să urmărească permanent informațiile și anunțurile oficiale ale autorităților portugheze și să evite zonele în care se desfășoară proteste.

Românii care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Lisabona la numerele de telefon +351 21 396 6463, +351 21 396 0866 și +351 21 397 2648.

Pentru situații dificile, cu caracter de urgență, este disponibil și numărul de telefon +351 927 411 628.

MAE recomandă consultarea site-urilor Ambasadei României la Lisabona și Ministerului Afacerilor Externe. Cetățenii pot utiliza și aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi utile pentru deplasările în străinătate.

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