Primăria Rășinari a depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a actelor emise de autoritatea națională pentru resurse minerale în legătură cu exploatarea magneziului de pe Valea Dobra. Administrația locală contestă, printre altele, dimensiunea perimetrului minier, care se întinde pe peste 915 hectare, reprezentând aproape 8% din suprafața comunei. Demersul vine la puțin peste o săptămână după referendumul din 8 noiembrie, la care peste 98% dintre votanți s-au pronunțat împotriva exploatărilor miniere.

Primarul comunei Rășinari, Bucur Bogdan, a anunțat că administrația locală a sesizat Curtea de Apel București pentru a obține suspendarea unor acte emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), în legătură cu perimetrul minier Valea Dobra.

Sunt vizate Încheierea nr. 7-26 din 27 martie 2026, Ordinul nr. 529 din 3 septembrie 2026, prin care a fost aprobată licența de exploatare, și o adresă emisă de autoritate la 29 septembrie.

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Primăria solicită suspendarea efectelor acestor acte până la verificarea legalității lor de către instanță. Depunerea cererii nu înseamnă însă că actele au fost deja suspendate sau anulate.

Primăria contestă suprafața de peste 915 hectare

Una dintre principalele nemulțumiri ale administrației locale privește dimensiunea perimetrului minier aprobat.

Potrivit Primăriei Rășinari, acesta are o suprafață de 9,152 kilometri pătrați, echivalentul a aproximativ 915 hectare, adică aproape 8% din teritoriul comunei.

În schimb, documentele publice privind proiectul indică un corp de roci de aproximativ 94 de hectare și o carieră propriu-zisă de circa 7 hectare.

Primăria susține că diferența dintre aceste suprafețe nu a fost explicată și că nu i-au fost puse la dispoziție documentele care au stat la baza stabilirii perimetrului.

„Această diferență nu a fost explicată, iar Încheierea care stă la baza perimetrului nu ne-a fost comunicată, deși am cerut-o în mod repetat. De asemenea, nu am primit documentația tehnică și de mediu pe care s-au bazat deciziile”, se arată în comunicatul semnat de primarul Bucur Bogdan.

Subiectul dimensiunii perimetrului a fost discutat și anterior. În octombrie, reprezentanții MPI Magnesium au anunțat că analizează posibilitatea reducerii suprafeței de la aproximativ 915 hectare la mai puțin de 100 de hectare.

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Comunei i s-a cerut să își modifice planurile urbanistice în 90 de zile

Un alt motiv invocat de administrația locală este adresa transmisă de autoritatea pentru resurse minerale la 29 septembrie 2026.

Potrivit Primăriei, prin acest document i s-a solicitat să își modifice planurile urbanistice în termen de 90 de zile, pentru a ține cont de perimetrul minier stabilit.

Administrația locală contestă această obligație, susținând că modificările ar presupune cheltuieli și un efort administrativ considerabil, în condițiile în care suprafața perimetrului și documentele care au stat la baza aprobării sunt contestate.

„Prin cererea de suspendare, dorim ca situația să rămână neschimbată până când instanța verifică legalitatea actelor”, a transmis Primăria Rășinari.

Instituția solicită ca proiectul să fie transparent, proporțional și evaluat corespunzător din perspectiva impactului asupra mediului.

Demersul vine după referendumul la care rășinărenii au respins exploatările miniere

Acțiunea în instanță reprezintă un nou episod al conflictului legat de proiectul de exploatare a magneziului din Valea Dobra, propus de compania Mineral Proiect Invest (MPI Magnesium).

Proiectul prevede dezvoltarea unei cariere de magneziu în zona Rășinari și a unei instalații de procesare în zona Săliște. Reprezentanții companiei au prezentat anterior un plan de exploatare pe aproximativ 20 de ani, cu transportul materialului printr-un sistem care ar include un funicular și camioane electrice.

În ultimele luni, proiectul a provocat proteste și dezbateri în comunitățile din Rășinari și Săliște, în special în legătură cu impactul asupra mediului și al activităților miniere.

Pe 8 noiembrie, locuitorii comunei Rășinari au fost chemați la un referendum local privind exploatările miniere. Consultarea a fost validată, iar peste 98% dintre voturile exprimate au fost împotriva exploatărilor.

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Anterior acțiunii în instanță, Primăria Rășinari a respins și solicitarea companiei pentru emiterea unui certificat de urbanism necesar proiectului.

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Ministerul Economiei susține în continuare proiectul

În ciuda rezultatului referendumului, Ministerul Economiei și-a exprimat susținerea pentru valorificarea resurselor de magneziu din zona Rășinari.

La 10 noiembrie, ministerul a transmis că nu renunță la proiect, iar ministrul și-a exprimat intenția de a discuta cu primarul comunei după consultarea populară.

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Prin noul demers, administrația din Rășinari mută disputa și în instanță. Curtea de Apel București urmează să analizeze solicitarea de suspendare, distinct de eventuala judecată pe fond a legalității actelor contestate.

Primăria nu a comunicat, deocamdată, un termen de judecată sau o soluție a instanței.

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