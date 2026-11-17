Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu marchează marți, 17 noiembrie, Ziua Internațională a Prematurității. În semn de solidaritate cu nou-născuții prematuri și cu familiile lor, clădirea spitalului sau secția dedicată va fi iluminată simbolic în violet, culoarea conștientizării prematurității la nivel mondial.

Anunțul este făcut într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a spitalului, care insistă pe riscurile nașterii premature și pe importanța îngrijirii neonatale timpurii.

„Prioritate absolută” pentru conducerea spitalului

Managerul spitalului, Robert Fotache, spune că reducerea riscurilor asociate nașterii premature este o prioritate pentru managementul instituției.

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„Reducerea riscurilor asociate nașterii premature reprezintă o prioritate absolută pentru managementul acestui spital.”

El adaugă că spitalul își propune să continue modernizarea secțiilor de profil și să asigure echipamente de ultimă generație.

Ce îi așteaptă pe prematuri

Directorul medical, dr. Dragoș Popescu, descrie prematuritatea drept o provocare medicală complexă.

„Complicațiile respiratorii, neurologice sau metabolice necesită o monitorizare continuă și protocoale de tratament extrem de riguroase.”

Directorul de Îngrijiri Medicale, Laurențiu Ghinoiu, vorbește despre rolul asistenților medicali din terapia intensivă neonatală, care asigură monitorizare tehnică continuă, dar și contact piele-pe-piele și susținere emoțională pentru mame.

Potrivit spitalului, Secția de Neonatologie a SCJU Sibiu este clasificată la nivel înalt de competență și este centru de referință regional pentru îngrijirea nou-născuților prematuri sau cu patologii complexe.

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