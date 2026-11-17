Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu marchează marți, 17 noiembrie, Ziua Internațională a Prematurității. În semn de solidaritate cu nou-născuții prematuri și cu familiile lor, clădirea spitalului sau secția dedicată va fi iluminată simbolic în violet, culoarea conștientizării prematurității la nivel mondial.
Anunțul este făcut într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a spitalului, care insistă pe riscurile nașterii premature și pe importanța îngrijirii neonatale timpurii.
„Prioritate absolută” pentru conducerea spitalului
Managerul spitalului, Robert Fotache, spune că reducerea riscurilor asociate nașterii premature este o prioritate pentru managementul instituției.
„Reducerea riscurilor asociate nașterii premature reprezintă o prioritate absolută pentru managementul acestui spital.”
El adaugă că spitalul își propune să continue modernizarea secțiilor de profil și să asigure echipamente de ultimă generație.
Ce îi așteaptă pe prematuri
Directorul medical, dr. Dragoș Popescu, descrie prematuritatea drept o provocare medicală complexă.
„Complicațiile respiratorii, neurologice sau metabolice necesită o monitorizare continuă și protocoale de tratament extrem de riguroase.”
Directorul de Îngrijiri Medicale, Laurențiu Ghinoiu, vorbește despre rolul asistenților medicali din terapia intensivă neonatală, care asigură monitorizare tehnică continuă, dar și contact piele-pe-piele și susținere emoțională pentru mame.
Potrivit spitalului, Secția de Neonatologie a SCJU Sibiu este clasificată la nivel înalt de competență și este centru de referință regional pentru îngrijirea nou-născuților prematuri sau cu patologii complexe.
Citește și: De circa 17 ani, prematurii din Sibiu sunt îngrijiți „cangur”. Acum metoda are protocol în România · Medicii din Sibiu, apel către femei: „Nu așteptați apariția simptomelor” · Biletul de trimitere se mută online din 2027: medicii îl vor găsi după CNP
Comentarii
Ultima oră
- Cod portocaliu de vreme severă până vineri: ploi torențiale și rafale puternice de vânt acum 3 minute
- Noi teste pentru șase tipuri de cancer: tratamentele ar putea fi decontate din 2027 acum 6 minute
- Medicii oncologi din Sibiu îndeamnă la vaccinare HPV și controale periodice: „Nu așteptați apariția simptomelor” acum 10 minute
- Meta testează Direct, noua aplicație de mesagerie. Nu ai nevoie de cont pentru a o folosi acum 28 de minute
- CJ Sibiu și ULBS s-au înțeles cum va funcționa Policlinica Stomatologică după modernizare: cabinete pentru pacienți și spații pentru studenți / foto acum 53 de minute