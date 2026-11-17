Pe scurt: Un ONG a primit o decizie de impunere pentru bani păstrați în cont pentru salariile îngrijitorilor, potrivit Ruxandrei Cibu Deaconu. Inițiativa sa, scrisă împreună cu Oana Murariu, urmărește să clarifice tratamentul fiscal al contribuțiilor beneficiarilor.

Proiectul inițiat de Ruxandra Cibu Deaconu, care prevede că sumele plătite de beneficiarii serviciilor sociale către ONG-urile acreditate devin venituri neimpozabile, a primit raport de adoptare în Comisia de buget a Camerei Deputaților. Anunțul a fost făcut de inițiatoare într-o postare pe Facebook.

Ruxandra Cibu Deaconu a prezentat cazul unui ONG care îngrijește persoane vulnerabile și care a primit de la ANAF o decizie de impunere pentru bani aflați în cont la sfârșitul anului. Potrivit acesteia, sumele erau destinate salariilor îngrijitorilor din ianuarie.

Contribuțiile beneficiarilor ar urma să fie neimpozabile, la fel ca donațiile

Inițiatoarea explică faptul că Legea asistenței sociale permite ONG-urilor acreditate să se finanțeze inclusiv din contribuțiile persoanelor pe care le îngrijesc. Este vorba, de exemplu, despre banii plătiți de un vârstnic aflat într-un centru sau de o familie care acoperă o parte din terapiile copilului cu dizabilități.

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În schimb, susține Ruxandra Cibu Deaconu, Codul fiscal nu precizează suficient de clar că aceste sume nu reprezintă profit. Ea afirmă că, după ani în care contribuțiile nu au fost impozitate, ANAF a început să emită decizii de impunere, în urma unor controale pe ultimii cinci ani.

Proiectul, scris împreună cu deputata USR Oana Murariu, urmărește să clarifice această situație: contribuțiile beneficiarilor ar deveni venituri neimpozabile, la fel ca donațiile. Potrivit inițiatoarei, banii ar rămâne astfel la dispoziția organizațiilor pentru mese, personal și terapii.

Ora de Sibiu a scris, în decembrie 2025, despre depunerea proiectului de modificare a Codului fiscal de către Ruxandra Cibu Deaconu, destinat contribuțiilor persoanelor vulnerabile.

Proiectul urmează să fie votat în plenul Camerei Deputaților

Ruxandra Cibu Deaconu spune că, în timpul discuțiilor din comisii, i s-a invocat un posibil impact bugetar al modificării. Ea contestă acest argument, susținând că sumele respective nu erau încasate anterior la buget.

„Mi s-a spus în comisii că legea ar avea impact bugetar. Cum să aibă, când banii ăștia n-au intrat niciodată la buget? Singurul impact e asupra ONG-urilor care, peste noapte, s-au trezit că datorează statului bani pe care i-au cheltuit pe oameni”, a transmis aceasta.

După raportul de adoptare din comisie, urmează votul în plenul Camerei Deputaților, camera care decide definitiv asupra proiectului.

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