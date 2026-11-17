Pe scurt: În locul stimulentelor de 650 sau 1.500 de lei, părinții ar putea primi o sumă egală cu indemnizația de creștere a copilului. Raluca Turcan cere ca proiectul să ajungă rapid la vot în plen.

Părinții care revin mai devreme la serviciu ar putea primi, pe lângă salariu, un stimulent egal cu indemnizația integrală pentru creșterea copilului. Proiectul a primit vot favorabil în Comisia de muncă a Senatului, a anunțat Raluca Turcan, într-o postare pe Facebook.

Inițiativa, pe care Turcan spune că a depus-o alături de colegii săi liberali, prevede acordarea sumei până când copilul împlinește 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități. Măsura este în stadiul de proiect și urmează să fie supusă votului în plenul Senatului.

Potrivit explicațiilor oferite de Raluca Turcan, la data de marți, 17 noiembrie 2026, părinții care revin la muncă înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni primesc un stimulent de 1.500 de lei. Pentru cei care se întorc mai târziu la serviciu, suma este de 650 de lei. Prin comparație, indemnizația medie pentru creșterea copilului este de aproape 4.000 de lei, precizează aceasta.

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Ora de Sibiu a scris în noiembrie 2026 despre proiectul inițiat de Raluca Turcan pentru părinții care revin mai devreme la muncă, care propune un stimulent egal cu indemnizația pentru creșterea copilului, acordat pe lângă salariu.

Raluca Turcan susține că diferența dintre stimulentul existent și indemnizație poate conta în decizia unei familii tinere privind momentul revenirii unuia dintre părinți la serviciu. Potrivit acesteia, proiectul le-ar permite părinților, în special mamelor care vor să își continue cariera, să revină la muncă fără să piardă sprijinul financiar pentru creșterea copilului.

Stimulentul propus ar avea aceeași valoare ca indemnizația pe care statul ar plăti-o dacă părintele ar rămâne în concediu. În argumentarea inițiativei, Turcan arată că revenirea la serviciu aduce venituri la buget din impozite și contribuții.

„Cer ca proiectul să ajungă cât mai repede la vot în plenul Senatului. Sper ca votul să fie favorabil!”, a transmis Raluca Turcan.

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