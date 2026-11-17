Pe scurt: Regulile anunțate de Florin Barbu vizează și vânzarea cărnii decongelate sub aparența celei proaspete. Limita de opt zile se calculează de la sacrificare, nu de la punerea produsului la raft.

Carnea proaspătă de porc, care nu a fost supusă niciunui tratament de conservare, are un termen de valabilitate de maximum opt zile de la data sacrificării, în condiții de refrigerare, potrivit regulilor anunțate marți, 17 noiembrie 2026, de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, relatează Mediafax.

Ministrul a precizat, într-o postare pe Facebook, că ordinul a fost emis împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

„Împreună cu ANSVSA și ANPC am emis un ordin prin care protejăm consumatorii români de eventuale practici comerciale înșelătoare și producătorii români de concurență neloială”, a scris Florin Barbu.

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Potrivit ministrului Agriculturii, actul stabilește reguli mai clare privind comercializarea cărnii de porc, „pentru a nu lăsa loc la nicio interpretare cu privire la ceea ce este oferit spre comercializare românilor”.

Una dintre practicile vizate este vânzarea cărnii decongelate drept carne proaspătă.

„Consumatorii trebuie să știe exact ce cumpără, iar producătorii și comercianții onești trebuie să fie protejați de comercializarea la raft a cărnii decongelate sub aparența cărnii proaspete”, a transmis ministrul.

În privința duratei de păstrare, Florin Barbu a precizat că actul normativ comun menționează „clar că termenul de valabilitate pentru carnea proaspătă, care nu a fost supusă niciunui tratament în vederea conservării, este de maximum 8 zile de la data sacrificării, în condiții de refrigerare”.

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