Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice în noaptea de 16 spre 17 noiembrie și a lovit Podul Nord și Podul Sud, două dintre principalele traversări ale Niprului. Primarul Vitali Kliciko a anunțat loviturile pe Telegram, iar primăria a închis ambele poduri pentru trafic.

Apărarea antiaeriană a intrat în acțiune la ora 23:34 (ora Kievului, aceeași cu ora României). Unsprezece minute mai târziu, Kliciko a scris că, potrivit informațiilor preliminare, au fost lovite cele două poduri, relatează UNITED24 Media.

Așa a descris primarul Kievului, după miezul nopții, efectele primului val.

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Al doilea val, în zori

Alerta roșie pentru rachete balistice a fost declarată din nou la 05:36, iar în jurul orei 05:40 în oraș s-au auzit mai multe explozii puternice, scrie KP.ua. Analiștii OSINT citați de Telegraf cred că ținta celui de-al doilea atac au fost tot podurile.

După atac, metroul din Kiev a oprit trenurile pe linia verde între stațiile Osokorki și Cervonîi Hutir, pentru că a fost avariată infrastructura de la suprafață. Trenurile circulă doar pe porțiunea subterană, între Sireț și Vîdubîci.

Podul Sud din Kiev, fotografie de arhivă. Foto: KMDA

Traficul, mutat pe alte poduri

Administrația orașului a anunțat închiderea temporară a podurilor Nord și Sud. Autobuzele și troleibuzele care treceau pe ele au fost redirecționate peste Podul Podilskîi și peste Podul Darnițkîi, potrivit Telegraf. Autoritățile nu au spus când vor fi redeschise podurile.

Podul Sud este una dintre cele mai circulate artere ale Kievului. Înainte de război, pe el treceau zilnic 100.000–110.000 de mașini, scrie Mediafax. Kievul are aproximativ trei milioane de locuitori, iar Niprul îl împarte în două.

Explozii și în alte orașe

Atacul nu s-a limitat la capitală. Explozii au fost raportate la Smila, Harkov, Zaporojie, Dnipro, Cerkasî și Pavlohrad. La Zaporojie a fost lovit un obiectiv de infrastructură industrială, iar șeful administrației regionale, Mihailo Semikin, a anunțat că există răniți, potrivit Espreso.

A treia lovitură asupra podurilor în două luni

Rusia a început să țintească podurile Kievului în octombrie. Podul Nord a fost lovit de drone pe 3 și 4 octombrie. În noaptea de 7 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski a spus că Rusia a lansat șase rachete balistice asupra Podului Nord, dintre care patru l-au lovit, relatează Telegraf.

Podul Crimeei, lovit din nou

În aceeași noapte, Ucraina a atacat a doua oară în circa 24 de ore Podul Crimeei, care leagă peninsula anexată de Rusia. Serghei Aksionov, liderul administrației instalate de Moscova în Crimeea, a confirmat atacul și a anunțat suspendarea traficului rutier, scrie The Kyiv Independent. Publicația precizează că nu a putut verifica independent pagubele.

Atacul asupra Kievului a venit cu câteva ore înainte de a 37-a reuniune a grupului de sprijin pentru apărarea Ucrainei, în format Ramstein, programată marți la sediul NATO de la Bruxelles. Joi, Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin se întâlnesc în China, la un summit despre care Ora de Sibiu a scris duminică.

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