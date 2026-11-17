Pe scurt: De la accesul sportivilor în sălile școlilor până la sprijinul pentru femeile din satele județului, senatoarea spune că mai multe dintre inițiativele sale au pornit din discuții cu sibienii.

Ruxandra Cibu Deaconu leagă promisiunile făcute la candidatura pentru Primăria Sibiu de activitatea sa din Senat și prezintă, într-o postare pe Facebook, stadiul mai multor inițiative din sănătate, educație și domeniul social.

Unele au devenit legi, în timp ce altele așteaptă votul final sau sunt proiecte pentru administrația locală.

Senatoarea amintește că, la anunțarea candidaturii, susținea că Sibiul bate pasul pe loc, că educația și sănătatea trebuie să fie prioritățile orașului și că fiecare voce trebuie ascultată, indiferent de statut sau de conexiunile politice.

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„Sibienii nu m-au trimis atunci la Primărie, m-au trimis între timp în Senat, iar prioritățile au venit cu mine”, a scris Ruxandra Cibu Deaconu.

Legea privind însoțitorul la naștere a ajuns în Monitorul Oficial

În domeniul sănătății, aceasta menționează legea privind persoana aleasă să însoțească femeia la naștere. Potrivit senatoarei, actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial, după ce a trecut în unanimitate de ambele camere ale Parlamentului.

Un alt proiect vizează accesul adolescenților de 16 ani la psiholog, fără să fie însoțiți. Ruxandra Cibu Deaconu spune că ideea i-a fost propusă chiar de tineri din mediul rural. Inițiativa așteaptă votul final în Camera Deputaților.

Ora de Sibiu a scris, în iulie 2026, despre bilanțul prezentat de Ruxandra Cibu Deaconu la finalul sesiunii parlamentare, care includea 57 de proiecte legislative.

Inițiativele pentru sport și servicii sociale au pornit din discuții cu sibienii

Ruxandra Cibu Deaconu afirmă că multe dintre proiectele la care lucrează au pornit din județ. Un exemplu este proiectul de hotărâre pentru Consiliul Local privind deschiderea sălilor de sport ale școlilor pentru cluburi și sportivi. Ea spune că l-a redactat împreună cu antrenori sibieni care întâmpinau dificultăți în găsirea unor spații pentru pregătirea copiilor.

Tot dintr-o vizită pe teren ar fi pornit, potrivit acesteia, legea care scoate de sub impozit banii plătiți de persoanele vulnerabile centrelor sociale. Senatoarea precizează că a întâlnit oameni care primiseră decizii de impunere chiar pentru aceste sume.

În aceeași postare, ea menționează sprijinul asumat pentru proiectul CLARA, prin care Asociația Moașelor din România a adus în satele județului testarea pentru cancerul de col uterin.

Referindu-se la efectele deciziilor naționale asupra județului, Ruxandra Cibu Deaconu invocă spitalul județean scos din PNRR și accesul la planificare familială. „Un singur cabinet de planificare familială, cu un singur medic, e realitatea femeilor din tot județul”, afirmă senatoarea.

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