Pe scurt: BNS împarte pierderea estimată în două: 750 de lei din amânarea majorării salariului minim și 380 de lei din erodarea puterii de cumpărare.

Lucrătorii din România plătiți cu salariul minim ar fi pierdut aproximativ 1.130 de lei net în primele șase luni din 2026, potrivit unei estimări prezentate de Blocul Național Sindical (BNS), relatează Mediafax.

Suma rezultă din amânarea majorării salariului minim până la 1 iulie și din scăderea puterii de cumpărare în aceeași perioadă.

Potrivit calculelor BNS, dacă salariul minim brut de 4.325 de lei s-ar fi aplicat de la 1 ianuarie 2026, fiecare angajat remunerat la acest nivel ar fi obținut venituri suplimentare de aproximativ 750 de lei net în primul semestru al anului.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

La veniturile neîncasate din cauza amânării majorării, organizația sindicală adaugă o pierdere estimată la aproximativ 380 de lei net, provocată de erodarea puterii de cumpărare. Cele două componente duc la pierderea cumulată de aproximativ 1.130 de lei net pentru fiecare salariat plătit cu salariul minim.

BNS atrage atenția că aceste sume se adaugă pierderilor estimate pentru anii anteriori. Un raport al organizației din 2024 calcula că aplicarea formulei propuse de sindicate ar fi adus angajaților un venit suplimentar de 22.878 de lei brut în perioada 2021 – iunie 2024. Formula prevedea ca salariul minim să reprezinte 50% din câștigul salarial mediu brut.

Datele au fost incluse în studiul „Salariul minim adecvat în România. Evaluarea ex-post a implementării Directivei (UE) 2022/2041 (2025–2026)”, lansat de Blocul Național Sindical pe 3 noiembrie 2026.

Reprezentanții BNS susțin că înghețarea salariului minim are efecte directe asupra veniturilor angajaților și asupra nivelului de trai al acestora.

Comentarii