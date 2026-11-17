Pe scurt: Un conflict spontan izbucnit în Târnava, în jurul orei 23:00, s-ar fi încheiat cu agresarea a doi bărbați. Polițiștii din Axente Sever continuă cercetările sub supravegherea procurorilor din Mediaș.

Trei tineri din Târnava au fost reținuți pentru 24 de ore luni, 16 noiembrie 2026, de polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever, potrivit IPJ Sibiu.

Cei trei au vârste cuprinse între 18 și 24 de ani și sunt domiciliați în localitate.

Tinerii sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și vătămare corporală, în urma unui incident care ar fi avut loc la 12 noiembrie 2026, în jurul orei 23:00, în localitatea Târnava.

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Din investigațiile polițiștilor a reieșit că, pe fondul unui conflict spontan, cei trei ar fi agresat doi bărbați din localitate, în vârstă de 38 și 39 de ani. Suspecții i-ar fi lovit cu pumnii, picioarele și mai multe obiecte contondente.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, atacatorii au folosit în agresiune bâte din lemn și cozi de mătură.

Persoanele cercetate beneficiază, pe întreg parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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