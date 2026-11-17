Pe scurt:
Montarea utilajului care va fora tunelul Poiana continuă pe secțiunea Cornetu–Tigveni a Autostrăzii Sibiu–Pitești. Componentele sunt asamblate cu ajutorul unei macarale cu o capacitate de ridicare de 400 de tone.
Lucrările de montaj ale utilajului TBM pentru tunelul Poiana, cel mai lung tunel de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești, continuă pe șantierul secțiunii Cornetu–Tigveni. DRDP Craiova a anunțat că asamblarea presupune ridicarea și poziționarea succesivă a componentelor, potrivit Economica.net.
Pentru aceste operațiuni este folosită o macara cu o capacitate de ridicare de 400 de tone. Componentele sunt montate pe amplasament, unde utilajul de foraj, denumit „cârtița”, este pregătit pentru lansare.
TBM este prescurtarea de la Tunnel Boring Machine. Tunelul Poiana va fi primul tunel de autostradă din România realizat cu această tehnologie, potrivit informațiilor transmise de DRDP Craiova.
Capul de foraj de 131 de tone a ajuns la Poiana în octombrie
În octombrie 2026, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunța sosirea primei componente a utilajului la Poiana. Este vorba despre capul de foraj, cu diametrul de șase metri și greutatea de 131 de tone, transportat pe amplasamentul de pe secțiunea 3 Cornetu–Tigveni.
„Odată asamblat, TBM-ul va începe forarea tunelului Poiana (1.780 m), primul tunel de autostradă din România executat cu această tehnologie”, explica Pistol.
Pe aceeași autostradă, Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre deschiderea anunțată pentru 3 decembrie a încă 10 kilometri, după găsirea unei soluții pentru tunelul Momaia.
Lucrările pe secțiunea Cornetu–Tigveni ajunseseră la 18,89% în octombrie
Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea 3 Cornetu–Tigveni ajunsese la 18,89%, conform informațiilor comunicate de directorul general al CNAIR la 6 octombrie 2026.
În septembrie 2026, constructorul italian WeBuild începuse asfaltarea unui tronson experimental al acestei secțiuni. Cristian Pistol preciza că se lucra pe aproximativ 30% din șantier, la tunelul Poiana, la 14 structuri — poduri și viaducte — și la terasamente.
Secțiunea Cornetu–Tigveni are o lungime de 37,4 kilometri. Constructorul este asocierea Astaldi/WeBuild–Tancrad, iar contractul pentru acest tronson al Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești a fost semnat în august 2022.
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