Sibiul găzduiește miercuri și joi, 18 și 19 noiembrie, prima ediție Sibiu Music Fest – Best DJ Awards Edition 2026. Evenimentul aduce în oraș DJ și producători muzicali din România și din străinătate, conferințe și workshopuri dedicate industriei muzicale, dar și Gala Best DJ Awards, urmată de o petrecere cu artiști internaționali. Toate evenimentele sunt gratuite, însă participanții trebuie să își genereze în prealabil un BDA Pass.

Timp de două zile, Sibiul va găzdui întâlniri între DJ, producători, manageri, organizatori de festivaluri și alți profesioniști din industria muzicală, dar și evenimente dedicate publicului pasionat de muzică electronică.

Programul este împărțit în trei componente: BDA CONNECT, o serie de conferințe, masterclassuri și workshopuri organizate la Cinema Arta, Gala Best DJ Awards, în cadrul căreia vor fi recunoscute performanțele artiștilor și proiectelor din industria muzicii electronice, și INSEPTION, evenimentul muzical care va încheia ediția din acest an.

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Conferințe și workshopuri la Cinema Arta, timp de două zile

Miercuri și joi, 18 și 19 noiembrie, Cinema Arta din Sibiu va găzdui BDA CONNECT, un program dedicat celor care lucrează în industria muzicală sau își doresc să își construiască o carieră în acest domeniu.

Participanții vor putea lua parte la conferințe, paneluri de discuții, masterclassuri, workshopuri și sesiuni de networking, în cadrul cărora vor fi abordate teme precum managementul artiștilor, bookingul, producția muzicală, activitatea caselor de discuri, promovarea digitală, platformele de streaming și organizarea festivalurilor.

Discuțiile vor viza inclusiv pașii necesari dezvoltării unei cariere în industria muzicală, de la producția unei piese până la promovarea și distribuția acesteia.

Printre invitații anunțați se numără Marius Onuc, Doru Tinca, Cristi Ochiu, Tinu Vidaicu, ReMan, Pascal Junior, SAGUNA, Manuel Riva, Ștefan Vrabie, Ilinca Pricope, Traian Paicu, ATMA, Dobrikan și Edi Schneider, alături de alți profesioniști din domeniu.

Organizatorii anunță că participanții vor avea posibilitatea să discute direct cu artiștii și specialiștii invitați, să afle cum au fost dezvoltate diferite proiecte muzicale și să participe la activități practice de DJ-ing și producție muzicală.

Programul complet al celor două zile, precum și informațiile despre speakeri, pot fi consultate pe site-ul oficial BDA CONNECT.

Gala Best DJ Awards, joi seară, la Redal Expo

Joi, 19 noiembrie, evenimentele se mută la Redal Expo Sibiu, unde, de la ora 20:00, va avea loc Gala Best DJ Awards.

Gala este dedicată DJ-ilor, producătorilor și proiectelor muzicale care contribuie la dezvoltarea scenei de muzică electronică din România.

Printre artiștii nominalizați la premii se numără Saguna, Mahony, DJ Goja, Andrew Dum, Manuel Riva, ReMan, Mihai Popoviciu, Priku, Raresh, Dirty Nano și Nusha, alături de alte nume cunoscute din industrie.

Evenimentul își propune să aducă în atenția publicului atât artiști consacrați, cât și proiecte care contribuie la dezvoltarea muzicii electronice românești.

INSEPTION aduce doi artiști internaționali la Sibiu

După gala de premiere, tot joi, 19 noiembrie, de la ora 22:00, la Redal Expo va începe INSEPTION, evenimentul care încheie prima ediție Sibiu Music Fest – Best DJ Awards.

Pe lista artiștilor anunțați se află Giada Brincè și HVMZA, doi invitați internaționali care vor urca pe scenă alături de alți DJ și invitați speciali.

INSEPTION este dedicat publicului pasionat de muzică electronică și completează programul celor două zile, care combină întâlnirile profesionale din industrie cu evenimentele muzicale pentru public.

Cum pot participa gratuit sibienii

Accesul la toate cele trei evenimente – BDA CONNECT, Gala Best DJ Awards și INSEPTION – este gratuit, însă se face pe baza unui singur BDA Pass.

Pentru a obține pass-ul, cei interesați trebuie să acceseze www.bestdjawards.ro, să își creeze un cont și să intre în secțiunea My BDA. De acolo își pot genera pass-ul și pot confirma participarea la gală.

Același pass este valabil pentru toate cele trei componente ale evenimentului, astfel că participanții nu trebuie să obțină acreditări separate pentru conferințe, gală și INSEPTION.

Prima ediție Sibiu Music Fest – Best DJ Awards își propune să promoveze industria muzicală românească, să ofere oportunități de dezvoltare noilor generații de artiști și să consolideze prezența Sibiului pe scena evenimentelor dedicate muzicii electronice.

Evenimentul este cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu.

Mai multe informații despre program și participare sunt disponibile pe site-ul oficial Best DJ Awards.

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