Primăria Sibiu susține că degradările provocate de lucrările la gaz pe strada Carpenului au fost remediate după sesizarea Ora de Sibiu. Locuitorii din zonă spun însă că muncitorii au pus doar piatră și pământ, iar problemele au rămas. În privința asfaltării, municipalitatea ia în calcul anul 2027, fără un termen ferm pentru începerea lucrărilor.

După ce Ora de Sibiu a relatat despre condițiile de pe strada Carpenului, unde o ambulanță a rămas împotmolită în noroi, Primăria a notificat operatorul rețelei de gaz să repare degradările produse de lucrările recente. Municipalitatea susține că intervenția a fost efectuată vineri, 13 noiembrie, însă Petru Boică, unul dintre locuitorii străzii, spune că reparațiile au fost superficiale.

În același răspuns transmis redacției, Primăria explică și de ce strada, lungă de aproximativ 100 de metri, nu a fost asfaltată până acum. Potrivit municipalității, trebuie rezolvată mai întâi situația juridică a terenului, iar modernizarea ar putea fi luată în calcul în 2027, în funcție de celelalte investiții aflate în derulare.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Citește și: Cinci ani mai târziu, același coșmar pe strada Carpenului din Sibiu: ambulanță împotmolită în noroi și o bolnavă dusă pe brațe de vecini / foto

Ce spune Primăria

Potrivit Primăriei, lucrările au fost executate de societatea care deține rețeaua de gaz. Aceasta avea obligația să readucă terenul la starea inițială, dar a intervenit abia după sesizarea redacției. „În urma sesizării dumneavoastră, operatorul a fost notificat să remedieze de urgență degradările produse. Remedierile au fost efectuate în cursul zilei de vineri, 13 noiembrie”, a transmis Mirela Gligore, șefa Serviciului Comunicare din cadrul Primăriei Sibiu.

Strada, lungă de aproximativ 100 de metri, nu a fost asfaltată până acum pentru că terenul nu este reglementat juridic. „Această stradă în lungime de aproximativ 100 de metri se numără printre foarte puținele din Sibiu care au rămas neasfaltate. Aceasta pentru că, pentru a putea fi inclusă într-un proiect de modernizare, este necesară mai întâi reglementarea juridică”, a explicat Mirela Gligore.

Primăria spune că strada va fi avută în vedere pentru modernizare în 2027, în funcție de stadiul și graficele celorlalte proiecte mari aflate în derulare. Nu a precizat valoarea investiției, sursa banilor sau când ar putea începe lucrările. Nu a anunțat nici măsuri urgente pentru scurgerea apei pluviale sau pentru accesul ambulanțelor.

Ce spun locuitorii și ce probleme sunt pe stradă

„Asta se numește reparație în România”, spune Petru Boică despre intervenția de vineri. Bărbatul a trimis redacției fotografii în care se văd bălțile formate deja pe drum. „Au pus niște piatră din alte drumuri cu pământ și au îndreptat-o cu mâna, dar în rest nu au făcut nimic. Vă dați seama că intră, dar când plouă rămâne acolo și canalele tot așa au rămas, de o să se înfunde”, a declarat acesta.

Petru Boică s-a născut pe strada Carpenului și spune că, de când se știe, drumul a arătat la fel: pământ, gropi și bălți. „Niciodată nu a băgat primăria o lopată de pământ pe strada asta. Dacă vine o comisie acolo, poate să constate că oamenii își aruncă singuri piatră și balast în față. Așa își îndreaptă strada, cu lopețile și cu roaba”, povestește el.

Petru Boică spune că nu au primit promisiuni ferme în privința asfaltării. Când au întrebat, oamenii au fost trimiși să depună cereri, „ba online, ba în scris”, și asta au făcut, an de an. „Nu știu dacă le-a citit cineva vreodată sau dacă mai există pe undeva”, spune Petru Boică. El susține că nu au primit răspuns la niciuna dintre sesizări.

Noroiul nu e singura problemă. De două-trei ori pe an, strada se inundă, iar apa ajunge și în gospodării. „Intră la vecini. Sunt doi vecini la care vin pompierii să scoată apa din curți și din case. Pompierii știu foarte bine”, spune bărbatul. La una dintre case, apa a distrus parchetul. Potrivit acestuia, proprietarii nu au primit despăgubiri.

După lucrările la rețeaua de gaz, mașinile ajung tot mai greu pe stradă. Pentru femeile care merg periodic la dializă, fiecare drum cu ambulanța depinde de cât de mult a plouat.

Comentarii