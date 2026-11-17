Pe scurt:
Expoziția Club Sibiu va avea loc în perioada 28–29 noiembrie 2026, la Primo, în zona Mondex. Publicul va putea vedea animale și păsări de rasă, iar evenimentul va include și o secțiune de vânzare.
Expoziția Club Sibiu va reuni peste 50 de crescători de animale și păsări de rasă, în perioada 28–29 noiembrie 2026. Evenimentul este organizat de Asociația Clubul Crescătorilor de Berbec German și Asociația Clubul Crescătorilor de Wyandotte, potrivit comunicatului transmis de organizatori.
Expoziția se va desfășura la Primo, pe strada Fundătura Lânii nr. 22, în zona Mondex din Sibiu. Evenimentul se adresează atât crescătorilor, cât și publicului interesat să descopere rasele prezentate și activitatea celor care le cresc.
Vizitatorii vor putea admira aproximativ 700 de animale de rasă, 500 de păsări, peste 320 de exemplare Wyandotte și 200 de iepuri de rasă.
Pe lângă prezentarea exemplarelor, expoziția va include și o secțiune de vânzare. Vizitatorii vor avea posibilitatea să interacționeze cu crescătorii prezenți și să afle mai multe despre animalele și păsările expuse.
Evenimentul are sprijinul Consiliului Județean Sibiu și al Direcției pentru Agricultură Județene Sibiu. Organizatorii urmăresc promovarea creșterii și conservării raselor de animale și păsări, precum și susținerea comunității de crescători.
În 28 noiembrie 2026, expoziția va fi deschisă între orele 08:00 și 18:00. Pentru 29 noiembrie 2026, programul de vizitare este mai scurt, de la ora 08:00 până la ora 14:00.
Prețul unui bilet de intrare este de 15 lei. Copiii cu vârsta de până la 14 ani beneficiază de acces gratuit.
Comentarii
Ultima oră
- Sute de iepuri și păsări de rasă la o expoziție în Sibiu: peste 50 de crescători vin în oraș acum 3 minute
- Eroii străini căzuți pe câmpurile de luptă din România, comemorați la Sibiu: ceremonie în Cimitirul Eroilor din Pădurea Dumbrava / foto acum 15 minute
- Pacienții cu scleroză multiplă ar putea ridica medicamentele și din farmaciile de lângă casă, din 2027 acum 21 de minute
- „Omul cu tichie albastră”, unicul van Eyck din România, se întoarce la Londra după 120 de ani acum 24 de minute
- Se montează „cârtița” care va săpa cel mai lung tunel de pe autostrada Sibiu–Pitești: capul de foraj cântărește 131 de tone / foto acum 35 de minute