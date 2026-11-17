Pe scurt: Suspendarea de cinci zile și consilierea psihologică nu au înlăturat temerile colegilor. Părinții cer inclusiv cursuri online, în timp ce conducerea liceului anunță supraveghere suplimentară.

Elevii unui liceu din Timișoara refuză să intre la ore pentru a doua zi consecutiv, marți, 17 noiembrie 2026, după ce un coleg de clasa a VIII-a, care ar fi venit la școală cu un cuțit, a revenit la cursuri.

Părinții spun că elevii nu se simt în siguranță și cer măsuri suplimentare de protecție, potrivit Știrile ProTV.

Incidentul a avut loc cu câteva săptămâni înaintea protestului. Băiatul s-a fotografiat în sala de clasă cu un obiect care pare a fi un cuțit, iar imaginea a ajuns pe internet. Părinții au văzut fotografia și au semnalat situația, iar polițiștii au început verificările.

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Potrivit inspectoratului școlar, elevul a primit sancțiunea maximă prevăzută de norme: suspendarea de la cursuri timp de cinci zile și scăderea notei la purtare. Băiatul a beneficiat și de consiliere psihologică.

Părinții cer cursuri online după revenirea elevului în clasă

După încheierea suspendării, băiatul s-a întors la școală, însă colegii săi au refuzat să rămână la ore. Părinții au relatat că, atunci când copiii au vrut să părăsească sala, una dintre fete ar fi fost împinsă de elev.

„Au constatat că acel copil era în clasă. S-au ridicat să iasă afară, nesimțindu-se în siguranță față de acel copil, și au vrut să iasă afară, moment în care una dintre fete a trecut pe lângă el și a împins-o pur și simplu, mai mult că aproape a doborât-o, și nu a vrut să o lase să iasă. Ea a ieșit plângând”, au declarat părinții.

Aceștia spun că vor continua protestul și cer o soluție prin care fie băiatul, fie ceilalți copii să poată urma cursurile în online. Părinții invocă și pregătirea pentru examenul de capacitate, pe care elevii urmează să îl susțină peste șase luni.

„În aceste condiții o să mergem în continuare cu acest protest, până când probabil că se va găsi o soluție, totuși, să poată să facă ori el, ori ceilalți copii ai noștri să facă școala în online și să depășim acest moment, pentru că nouă ni se cere să înțelegem că acest copil are examenul de capacitate peste 6 luni, dar nimeni nu vrea să înțeleagă că și copiii noștri au examen de capacitate peste 6 luni”, au spus părinții.

Liceul va suplimenta supravegherea pe coridoare și la ore

Potrivit inspectoratului școlar, tatăl elevului și-ar fi asumat continuarea consilierii psihologice a băiatului. Conducerea liceului a anunțat, la rândul său, suplimentarea profesorilor de serviciu și prezența unei reprezentante a CJRAE în sala de clasă, la fiecare oră.

„Singurele soluții legale la momentul acesta este să suplimentăm profesorii de serviciu care au grijă de siguranța pe coridoare, iar în timpul orei va fi prezentă o doamnă de la CJRAE ca să stea în clasă la fiecare oră, deci să asigure practic că acest copil nu face nimic”, a declarat Alina Medelean, directoarea liceului.

Ora de Sibiu a relatat în octombrie 2026 despre un atac cu maceta într-un liceu din Pitești, unde un elev de 15 ani și-a rănit doi colegi în toaleta școlii, în prima pauză.

Inspectoratul școlar a anunțat că va instala și camere de supraveghere în sălile de clasă, până la finalul anului 2026.

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