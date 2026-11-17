Pe scurt: Constantin Necula și Episcopul Macarie se numără printre invitații ediției. Programul Zilelor Șaguniene cuprinde și o procesiune la Sibiu, prima prăznuire a Sfintei Anastasia și evenimente la Mediaș, Brașov și Făgăraș.

Zilele Șaguniene 2026 se desfășoară între marți, 17 noiembrie 2026, și 5 decembrie 2026, în Sibiu, Brașov, Făgăraș, Săcele, Râșnov și Mediaș.

Manifestările cultural-liturgice sunt organizate cu prilejul prăznuirii Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, potrivit programului publicat de Mitropolia Ardealului.

Programul reunește conferințe, simpozioane, expoziții, lansări de carte, ateliere tematice și slujbe dedicate unor personalități ale Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul central este proclamarea locală a canonizării Sfintei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, programată pentru 30 noiembrie 2026, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

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Conferințele și expozițiile deschid programul Zilelor Șaguniene

Marți, 17 noiembrie 2026, la ora 18:00, la Hotel Arsenal Mercure din Sibiu, pe Bulevardul Victoriei nr. 48, are loc conferința „Iertarea ca medicament”. Invitat este pr. prof. univ. dr. Constantin Necula.

Joi, 19 noiembrie 2026, de la ora 18:00, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, este invitatul conferinței „Cum să nu-mi pierd sufletul încercând să-mi construiesc viitorul?”. Întâlnirea se desfășoară în Aula Mitropolit Ioan Mețianu a Facultății de Teologie „Sf. Ier. Andrei Șaguna” din Sibiu.

Vineri, 20 noiembrie 2026, la ora 17:00, în foaierul corpului B al Bibliotecii Județene ASTRA, este programat vernisajul expoziției „65 de ani – De la Școală la Muzeu”. Pe 23 noiembrie 2026, de la ora 12:00, Facultatea de Teologie „Sf. Ier. Andrei Șaguna” din Sibiu găzduiește atelierul de pictură „Sfânta Anastasia Șaguna – icoană a mamei creștine”.

Pe 24 noiembrie 2026, de la ora 10:00, la sediul Protopopiatului Făgăraș, dr. Virgiliu Gheorghe este invitat la conferința misionar-pastorală „Femeia creștină, între tradiția Bisericii și provocările de azi”. Conferința se înscrie în Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar: mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame. Aceeași temă va fi abordată pe 25 noiembrie 2026, la ora 10:00, la Biserica „Sf. Nicolae” din Șcheii Brașovului, tot cu participarea dr. Virgiliu Gheorghe.

Tot pe 25 noiembrie 2026, la ora 18:00, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu începe privegherea în cinstea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cu Vecernie cu litie, Utrenie și Ceasul I.

Pe 26 noiembrie 2026, programul de la Catedrala Mitropolitană începe la ora 07:00, cu Ceasurile III și VI și Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. De la ora 08:00 este programată Sfânta Liturghie.

În aceeași zi, la ora 10:00, în Aula Mitropolit Ioan Mețianu a Facultății de Teologie din Sibiu, are loc conferința misionar-pastorală „Femeia creștină, între tradiția Bisericii și provocările de azi”, în același context comemorativ. Vor fi prezentate volumele „Români de seamă din Viena de altădată (1863-1918)” și „Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei”. Invitați sunt pr. prof. dr. Nicolae Dura, din Viena, dr. Virgiliu Gheorghe și arhid. CȘ II dr. Mircea Gheorghe Abrudan.

La ora 12:00, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, este programată întâmpinarea icoanei-relicvar a Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. De la ora 18:00 se va oficia privegherea în cinstea acesteia, cu Vecernie cu litie, Utrenie și Ceasul I.

De la ora 19:00, în Aula Mitropolit Ioan Mețianu, se desfășoară conferința „Sfânta Anastasia Șaguna – icoană a mamei creștine și mărturisitoare a Ortodoxiei”. Programul include lansarea volumelor „Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sf. Ier. Andrei Șaguna” și „Viața Sfintei Anastasia Șaguna povestită copiilor”, apărute la Editura Andreiana, Sibiu, în 2026. Invitați sunt arhid. CȘ II dr. Mircea-Gheorghe Abrudan și pr. dr. Cristian-Ștefan Muntean.

Pe 27 noiembrie 2026, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, de la ora 07:00 se vor oficia Ceasurile III și VI și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, iar de la ora 08:00, Sfânta Liturghie.

La Săcele, în județul Brașov, de la ora 10:00, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” găzduiește un moment dedicat lui Nicolae Popea și prezentarea volumului „Nicolae Popea, Arhiepiscopul și Mitropolitul Andrei Baron de Șaguna”, ediție critică îngrijită de arhid. dr. Mircea-Gheorghe Abrudan. Participă arhim. lect. univ. dr. Casian Rușeț și arhid. CȘ II dr. Mircea-Gheorghe Abrudan.

Tot pe 27 noiembrie 2026, la ora 13:00, la etajul întâi al Muzeului Prima Școală Românească din Brașov, este programată expoziția Nicolae Popea, cu invitații arhim. Casian Rușeț și arhid. dr. Mircea-Gheorghe Abrudan. La Sibiu, de la ora 18:00, în Catedrala Mitropolitană se va oficia privegherea în cinstea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, cu Vecernie cu litie, Utrenie și Ceasul I.

Pe 28 noiembrie 2026, la Catedrala Mitropolitană, de la ora 07:00 sunt programate Ceasurile III și VI și Acatistul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, urmate, la ora 08:00, de Liturghie. De la ora 18:00 are loc privegherea în cinstea Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, cu Vecernie cu litie, Utrenie și Ceasul I.

Proclamarea canonizării Sfintei Anastasia are loc pe 30 noiembrie, la Sibiu

Pe 29 noiembrie 2026, programul de la Catedrala Mitropolitană începe la ora 07:30, cu Acatistul Cuviosului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus și Ceasurile III și VI. Sfânta Liturghie este programată la ora 09:00, iar Vecernia Mare cu Litie, la ora 18:00.

La ora 19:00 începe procesiunea cu moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, cu veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva și cu icoanele-relicvar ale Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. La ora 19:45, Înaltpreasfințitul Părinte dr. Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, va rosti un cuvânt de binecuvântare a pelerinilor. De la ora 20:00 se va oficia privegherea în cinstea Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, cu Utrenia și Ceasul I.

Pe 30 noiembrie 2026, la prăznuirea Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, programul de la Catedrala Mitropolitană începe la ora 07:30, cu Acatistul Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și Ceasurile III și VI. La ora 08:45 este programată procesiunea ierarhilor slujitori de la Reședința Mitropolitană la Catedrală, iar la ora 09:00 începe Sfânta Liturghie arhierească.

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Anastasia Șaguna va avea loc la ora 11:30. În aceeași zi, de la ora 18:00, se va oficia slujba de priveghere în cinstea Sfintei Anastasia Șaguna.

Pe 1 decembrie 2026 este programată prima prăznuire a Sfintei Anastasia Șaguna. La Catedrala Mitropolitană din Sibiu, de la ora 07:30, se vor oficia Acatistul Sfintei Anastasia Șaguna și Ceasurile III și VI, iar de la ora 09:00, Sfânta Liturghie arhierească. La ora 11:30 va avea loc un Tedeum cu ocazia Zilei Naționale a României. La Făgăraș, de la ora 16:00, Cetatea Făgăraș găzduiește festivalul „Sfântă-i țara mea”, organizat cu ocazia Zilei Naționale.

Pe 3 decembrie 2026, la ora 11:00, în sala de ședințe a Protopopiatului Bran-Zărnești, la Râșnov, se desfășoară conferința „Sfânta Anastasia Șaguna, model de mamă creștină. Chipuri de mame creștine în secolul XIX în Protopopiatul Bran-Zărnești”.

Pe 4 decembrie 2026, de la ora 09:30, programul pentru Sibiu cuprinde Colocviul doctoranzilor în teologie și lansarea ultimului număr al revistei Studia Doctoralia Andreiana. Evenimentul se desfășoară online, pe platforma Classroom.

În aceeași zi, de la ora 10:00, Seminarul Teologic Ortodox Liceal „Sf. Pr. Mărt. Dumitru Stăniloae” din Brașov găzduiește simpozionul „Între cine sunt și cine mi se cere să fiu. Identitatea tânărului creștin într-o lume a presiunii sociale, pornind de la modelul sfintelor femei canonizate”.

Programul se încheie pe 5 decembrie 2026, la Mediaș, unde, de la ora 10:00, la Muzeul Gazelor Naturale, are loc conferința „Școală, Biserică, Societate – încotro?”.

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