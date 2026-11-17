Pe scurt:
Un defect la rețeaua de la numărul 154 lasă Coveșul fără apă timp de trei ore și 45 de minute, potrivit programului anunțat de operator.
Locuitorii din Coveș rămân fără apă potabilă marți, 17 noiembrie 2026, pentru o intervenție la rețea, potrivit anunțului publicat de Apa Târnavei Mari.
Sistarea furnizării începe la ora 10:45, conform programului comunicat de Sucursala Agnita a companiei.
Intervenția vizează remedierea unui defect la rețeaua de apă de la numărul 154
Intervenția vizează remedierea unui defect la rețeaua de apă de la numărul 154. Acesta este punctul indicat de operator pentru efectuarea reparației.
Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, și despre o avarie la conducta de apă din Mediaș, pentru care Apa Târnavei Mari a întrerupt alimentarea pe strada Stadionului și pe străzile adiacente.
Anunțul privind intervenția din Coveș a fost publicat de companie în categoria întreruperilor neprogramate.
Intervalul comunicat pentru oprirea apei se încheie la ora 14:30, ceea ce înseamnă o întrerupere de trei ore și 45 de minute.
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