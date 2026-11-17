Pe scurt: De la detenția la Jilava și munca în fabrică la studii în Marea Britanie și conducerea Mitropoliei Ardealului, biografia lui Antonie Plămădeală leagă persecuția comunistă de viața religioasă și culturală a Sibiului.

Marți, 17 noiembrie 2026, se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Antonie Plămădeală, Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului între 1982 și 2005.

Ierarh, teolog, profesor și scriitor, acesta a trecut prin detenție și excluderea din cler în timpul regimului comunist, înainte de a-și relua activitatea bisericească și academică, potrivit documentarului publicat de AGERPRES.

Antonie Plămădeală, pe numele de botez Leonida, s-a născut la 17 noiembrie 1926, în localitatea Stolniceni, județul Lăpușna, din Basarabia. Biografia sa a cuprins, în numai câțiva ani, etape foarte diferite: monah și teolog, deținut politic, muncitor, bursier în Marea Britanie, doctor în teologie, profesor, episcop și, în cele din urmă, Mitropolit al Ardealului.

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Condamnat de autoritățile comuniste, a fost îndepărtat din cler în 1959

A studiat la Seminariile teologice din Chișinău, între 1937 și 1944, și din București, între 1944 și 1945. Pregătirea sa a continuat la Facultatea de Teologie din București, în perioada 1945-1948, și la Institutul Teologic Universitar din Cluj, între 1948 și 1949. Între 1956 și 1959 a urmat cursuri de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București.

În 1949, a fost tuns în monahism la Mănăstirea Prislop, primind numele Antonie, și a fost hirotonit ierodiacon. Transferat în 1950 la Mănăstirea Slatina, a predat la Școala monahală și a fost hirotonit ieromonah în 1953. Pentru o perioadă, a îndeplinit și sarcini didactice și administrative la mănăstirile Râșca și Dragomirna.

Tot în 1949, autoritățile comuniste l-au condamnat în lipsă la șapte ani de închisoare pentru infracțiunea de „uneltire contra ordinii sociale”. A fost arestat în 1954 și închis la Jilava. Judecat din nou și condamnat la patru ani de închisoare, a fost grațiat în 1956.

În 1959, a fost scos din mănăstire și din rândul clerului. S-a angajat ca muncitor în diferite întreprinderi și a putut reveni la activitatea clericală abia în 1968, când a fost numit secretar șef la Institutul Teologic din București.

Între 1968 și 1970, a urmat studii de specializare în teologie și filosofie la „Heythrop College”, de lângă Oxford, mutat apoi la Londra. A obținut doctoratul în teologie la acest colegiu în 1971, apoi la Institutul Teologic din București, în 1972.

Antonie Plămădeală a fost ales Mitropolit al Ardealului în 1982

La 15 decembrie 1970, Sfântul Sinod l-a ales Episcop-vicar patriarhal, cu titlul „Ploieșteanul”, hirotonirea având loc la 27 decembrie. I-au fost încredințate sectorul relații externe, sectorul economic și Comisia de pictură bisericească. În perioada 1971-1974, a fost rector al Institutului Teologic din București.

A fost ales Episcop al Buzăului la 9 decembrie 1979 și înscăunat la 13 ianuarie 1980. Doi ani mai târziu, la 10 ianuarie 1982, a fost ales Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului, fiind înscăunat la 7 februarie 1982.

Antonie Plămădeală a făcut parte din delegațiile sinodale române care au vizitat alte Biserici creștine, ortodoxe, catolice și protestante. Delegat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la a cincea Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, desfășurată la Nairobi în 1975, a fost ales membru în Comitetul executiv și în cel financiar.

În 1983, a condus delegația română la a șasea Adunare generală a aceluiași Consiliu, organizată la Vancouver. A participat și la diferite întruniri ale comitetelor Consiliului Ecumenic.

A fost delegat la Adunările generale ale Conferinței Bisericilor Europene de la Engelberg, în 1974, și Chania, Creta, în 1979, precum și la sesiuni de lucru ale Comitetului consultativ și financiar. A participat la mai multe sesiuni ale Comisiei mixte internaționale de dialog între Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică.

Sfântul Sinod l-a delegat, de asemenea, să viziteze parohiile ortodoxe române din diaspora, din SUA, Canada, Australia și Europa occidentală. În 1992, a devenit membru de onoare al Academiei Române și al Academiei de Științe din Chișinău. A fost și membru al mai multor asociații culturale din străinătate.

La Buzău, a restaurat clădirile centrului eparhial și peste 15 biserici monumente istorice. La Sibiu, a ridicat o clădire nouă la centrul eparhial și o alta la Schitul Păltiniș. De numele său se leagă și complexul de clădiri care constituie incinta Mănăstirii de la Sâmbăta de Sus, reprezentând a treia ctitorire a acesteia, precum și restaurarea unor biserici monumente istorice.

Între volumele sale se numără teza de doctorat „Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană”, publicată la București în 1972 și într-o altă ediție la Sibiu, în 1986; „Hans Kung, și declarația Misterium Eccleviae”, București, 1974; „Clerici ortodocși ctitori de limbă și cultură Românească”, București, 1977; „Un episod important din lupta pentru limba română”, București, 1978; „Ca toți să fie una”, București, 1979; „Dascălul de cuget și simțire românească”, București, 1981; și „Tradiție și libertate în spiritualitatea românească”, Sibiu, 1983.

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