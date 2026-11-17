Ce se întâmplă cu pâinea și produsele de panificație care rămân nevândute la finalul zilei în brutăriile și covrigăriile din Sibiu? Comercianții încearcă să găsească soluții pentru a reduce risipa alimentară: unele produse sunt transformate în crutoane, altele ajung la mănăstiri sau sunt donate prin intermediul unor inițiative sociale. Există și unități care aplică reduceri de 50% în ultima jumătate de oră de funcționare, pentru a vinde produsele rămase în stoc.

Pentru brutăriile din Sibiu, gestionarea produselor nevândute este o provocare constantă. Cantitățile trebuie estimate cât mai atent, iar soluțiile pentru valorificarea surplusului nu sunt întotdeauna ușor de găsit.

Pâinea rămasă, transformată în crutoane sau donată

Natalia, reprezentanta brutăriei „5 Pâini 2 Pești”, spune că gestionarea stocurilor de la finalul zilei este o problemă pentru care trebuie găsite permanent soluții. Potrivit acesteia, pâinea nu este vândută de pe o zi pe alta, astfel că brutăria încearcă să valorifice produsele rămase prin alte metode.

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„Pentru mine, personal, problema aceasta este una instabilă. Pe perioade scurte de timp am găsit soluții. În momentul în care nu ai soluții convenabile pentru a reorganiza stocul de la finalul zilei, lucrurile devin complicate. Noi nu vindem pâine de pe o zi pe alta. Pâinea trebuie reutilizată. Sunt cazuri în care avem comenzi de crutoane, restaurantele preiau pâinea pentru că este potrivită pentru feliat, iar o parte o donăm mănăstirilor. Am mai avut și colaborări cu firme care se ocupau de vânzarea stocului în regim de urgență, la preț redus. Toate aceste soluții sunt însă instabile. Dacă nu ai posibilitatea să reutilizezi produsele, trebuie să te organizezi foarte bine în ceea ce privește producția și stocurile”, a declarat Natalia, de la „5 Pâini 2 Pești”.

Mariohr: „Evităm risipa alimentară”

O strategie similară este aplicată și la brutăria Mariohr, unde producția este adaptată în funcție de cererea cunoscută a clienților. Maria Noja spune că experiența acumulată de-a lungul timpului i-a ajutat să estimeze mai bine cantitățile necesare, chiar dacă uneori pâinea se epuizează înainte de încheierea programului.

„Datorită experienței acumulate de-a lungul timpului, am învățat să ne gestionăm foarte atent producția, astfel încât să evităm risipa alimentară. Producem zilnic cantități limitate de pâine, în funcție de cererea pe care o cunoaștem deja din partea clienților noștri.

De cele mai multe ori, se întâmplă chiar să rămânem fără pâine înainte de încheierea programului, însă preferăm această situație decât să producem în exces și să rămânem cu pâine nevândută”, a explicat Maria Noja, de la Mariohr.

În cazul în care rămân pâini nevândute, acestea sunt transformate în crutoane. „Desigur, există și situații în care rămân câteva produse, dar și atunci încercăm să le valorificăm, transformând pâinea rămasă în crutoane.

Pentru noi, este important să oferim clienților pâine proaspătă în fiecare zi, să păstrăm calitatea produselor și, în același timp, să reducem risipa alimentară cât mai mult posibil”, a mai spus Maria Noja, de la Mariohr.

La Korn Atelier, pâinea rămasă este donată prin HUB Fapte Bune pentru Toți

La Korn Atelier, soluția pentru pâinea rămasă la finalul zilei a venit printr-o colaborare cu HUB Fapte Bune pentru Toți. Produsele sunt preluate și distribuite prin intermediul voluntarilor implicați în inițiative sociale și educaționale.

Julius, de la Korn Atelier, spune că înainte de această colaborare au încercat să găsească mai multe locuri în care să doneze pâinea, inclusiv azile, însă organizarea transportului și preluarea produselor erau dificile.

„Aveam probleme pentru că, mai ales în timpul săptămânii, ne rămânea pâine și era păcat să o dăm la porci sau să aruncăm mâncare sănătoasă, făcută de noi cu mâinile noastre. Am căutat o soluție. La început, am încercat să donăm către azile și în alte locuri, dar era complicat, pentru că nimeni nu venea să ridice pâinea de aici și, de cele mai multe ori, ni se cerea să o ducem noi.

Acum, în sfârșit, am găsit pe cineva, pe Sorin Boca. El știe unde poate ajunge pâinea, la voluntari implicați în proiecte educaționale. Ne bucurăm foarte mult că putem susține aceste inițiative cu pâinea sănătoasă, cu maia, care ne rămâne. Nu vrem să aruncăm mâncarea, mai ales când sunt copii și adulți care suferă de foame. Ne dorim să ajungem la zero risipă alimentară”, a povestit Julius, de la Korn Atelier.

La Korn, produsele nu se comercializează în a doua zi de la fabricare, fiind puse în vânzare doar cele proaspete, din ziua respectivă, mai spune acesta.

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▶ Vezi pagina acestui video: Unde ajung pâinea și covrigii nevânduți în brutăriile din Sibiu: unele le donează, altele fac crutoane sau reduc prețurile la jumătate — VIDEO

La Simigeria Luca, produsele rămase se vând cu 50% reducere

O altă metodă de reducere a risipei alimentare este aplicată de Simigeria Luca. Reprezentanții companiei au transmis că produsele de panificație rămase nevândute sunt comercializate cu o reducere de 50% înainte de închiderea unităților, cu unele excepții în cazul locațiilor cu program non-stop.

„Strict pe partea de simigerie Luca, produsele se vând cu 50% reducere înainte de închiderea locației, cu mici excepții. Avem mici excepții în cazul locațiilor cu program 24/24”, au transmis reprezentanții Luca.

Potrivit regulamentului companiei, reducerea de 50% se aplică în ultima jumătate de oră a programului de funcționare, doar pentru produsele rămase în stoc și în limita disponibilității acestora.

„Reducerea de 50% se aplică la prețul de vânzare afișat al produselor menționate, în momentul achiziției, doar în intervalul menționat. Reducerea nu se cumulează cu alte campanii, promoții, oferte sau reduceri active în același interval de timp.

Oferta este disponibilă în limita stocului existent în fiecare locație și doar dacă acesta există la momentul respectiv.

Reducerea se aplică doar în ultima jumătate de oră a programului de funcționare a fiecărei locații participante și în limita stocului de produse rămas nevândut în respectiva zi. Ora de închidere poate varia de la o locație la alta.

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