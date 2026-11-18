Pe Secțiunea 2 Boița–Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, excavațiile la tunelul Robești sunt gata, iar la Balota galeria dreaptă a ajuns la aproximativ 83%, potrivit DRDP Craiova.

Datele au fost publicate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova, care administrează cele două tuneluri. Anunțul a fost preluat și de Economica.net.

Tunelul Robești

Excavațiile pentru cele două galerii au fost finalizate. În prezent se lucrează la hidroizolație și la căptușeala interioară. Pe galeria dreaptă, căptușeala a ajuns la un stadiu de aproximativ 50%.

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Tunelul Balota

Aici excavațiile sunt mai puțin avansate:

galeria stângă: aproximativ 12%;

galeria dreaptă: aproximativ 83%.

Galeriile sunt prezentate pe sensul Sibiu–Pitești.

Galeria tunelului Balota, săpată în proporție de 83%. Foto: DRDP Craiova

Potrivit DRDP Craiova, lucrările avansează în etape succesive, în funcție de particularitățile geologice ale zonei și de soluțiile tehnice aplicate.

Acordul de mediu, încă lipsă

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a avertizat în repetate rânduri că, în lipsa acordului de mediu revizuit și a autorizațiilor de construire pe întreg șantierul, asocierea Mapa–Cengiz poate executa pe Secțiunea 2 circa 45% din lucrările prevăzute în contract. Pe Secțiunea 3, asocierea Webuild–Tancrad poate lucra pe circa 30%.

Pistol estimează că autoritățile de mediu ar putea emite în decembrie acordul de mediu revizuit pentru A1 Sibiu–Pitești, potrivit Economica.net.

Secțiunile 2 și 3 vor traversa efectiv Carpații și vor asigura circulația continuă pe Coridorul Pan-European 4, între Constanța și Nădlac.

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