Pe scurt: Echert acceptă că plafonul de 5.000 de lei putea fi ajustat cu inflația, dar consideră că o creștere de zece ori favorizează evaziunea. El invocă avize negative și respingerea legii de către Senat.

Adrian Echert critică majorarea plafonului plăților în numerar între firme de la 5.000 la 50.000 de lei pe zi.

Într-o postare pe Facebook, acesta susține că PSD și AUR au susținut legea, deși Senatul o respinsese.

El contestă necesitatea unor plăți atât de mari în bancnote între firme: „O firmă cinstită n-are nevoie să plătească altei firme 50.000 de lei în bancnote. De așa ceva are nevoie doar cine nu poate explica de unde are banii. Banii din cutiile de pantofi au primit undă verde”, a scris Echert.

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Adrian Echert admite că plafonul de 5.000 de lei este mic

Echert admite că plafonul de 5.000 de lei este mic și că putea fi majorat pentru a ține cont de inflație. Critica sa vizează însă amploarea creșterii: „Numai că de la 5.000 la 50.000 nu mai e o actualizare, e o invitație la evaziune.”

În argumentația sa, acesta descrie un mecanism prin care consideră că ar putea fi justificată proveniența unor sume de bani la un control. „Cine ține bani negri în casă și primește un control face în cinci minute o dispoziție de plată, scrie că a încasat 50.000 de lei de la un client, și banii s-au albit”, afirmă Echert.

El invocă și costurile folosirii numerarului pentru firme, arătând că banii trebuie numărați, păziți și transportați. În același context, susține că inclusiv cei mai mulți pensionari își primesc banii pe card.

Potrivit lui Echert, legea a avut aviz negativ din partea Guvernului și a Consiliului Economic și Social, a fost criticată de BNR și respinsă de Senat. Acesta susține că proiectul a fost introdus pe ordinea de zi a Comisiei de buget fără anunț și fără participarea vreunui reprezentant al Guvernului.

Echert califică votul drept „încă o înțelegere PSD-AUR” și precizează că legea a primit 173 de voturi pentru.

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