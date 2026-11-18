La o săptămână după ce și-a găsit cățelușa sfârtecată lângă Aerodromul Măgura, Alexandru Găvozdea spune că haita de câini de la stână continuă să umble liberă prin zonă. Proprietarul a ajuns în audiență la primarul Cisnădiei, care recunoaște problemele provocate de ciobani și spune că a fost stabilit un plan de supraveghere. Poliția confirmă existența a două sesizări, dar nu precizează dacă a fost deschis un dosar penal.

Pe 10 noiembrie, Alexandru Găvozdea și-a găsit cățelușa Kira moartă, plină de sânge, în spatele hangarului de la aerodromul Măgura. Kira era un câine de vânătoare de 15 kilograme, vaccinat și cu cip. Stăpânul ei spune că a fost atacată de kangalii unei stâne care pasc prin zonă.

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Câinii, filmați din nou liberi în apropierea aerodromului

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Pe 16 noiembrie, Alexandru a filmat din nou câinii, liberi, prin zona în care și-a pierdut cățelușa. Nici nu era prima dată când îi vedea după atac. În sesizarea depusă pe 12 noiembrie la Prefectura Sibiu, el scrie: „Azi dimineață am mers să alimentez ceilalți doi câini pe care îi am la grădina din zona Aerodromului Măgura Cisnădie, unde haita de câini de la stână aștepta să iasă un alt câine de la mine din cuști.”

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▶ Vezi pagina acestui video: Câinii care ar fi sfârtecat o cățelușă la Cisnădie umblă în continuare liberi. Primarul: „Suntem cu ochii pe ciobani” — VIDEO

Bărbatul spune că nu se teme doar pentru animale. „Noi mergem cu copiii, cu nepoții în zonă, la grădină. Când o să fie sfârtecat un copil, doar atunci poate interveni poliția?”, a scris el în aceeași sesizare.

Proprietarul spune că și Olaf, fratele Kirei, a fost atacat anterior. „Am fost și la veterinarul care, înainte de eveniment cu o lună, mi-a tratat masculul pe care îl mai am, fratele cățelușei, și pe care a trebuit să-l coasă, 13 copci, și tratament plus vaccinurile aferente”, ne-a scris Alexandru. Fișa medicală a lui Olaf, din 9 octombrie, consemnează o „plagă tăiată în gard/mușcată”. Documentul confirmă că rana a fost tratată, dar nu și că a fost provocată de aceeași haită.

Primarul Cisnădiei: „Nu putem să stăm să-i păzim chiar pe toți”

Marți, Alexandru a mers la primarul Cisnădiei, Mircea Orlățan. „Azi am fost la domnul primar din Cisnădie în audiență. A chemat pe domnul comandant al Poliției Locale și a sesizat problema care persistă”, ne-a scris el în aceeași zi. Proprietarul spune că i s-a comunicat atunci că s-a deschis un dosar penal, care „se va derula până la rezolvarea acestei probleme”.

Contactat de Ora de Sibiu, primarul a confirmat discuția: „Suntem cu ochii pe respectivii ciobani care au în proprietate acei câini. Se pare că atunci când au fost chemați, polițiștii locali s-au dus imediat și au sesizat Poliția Națională și se pare că dânșii își fac treaba și este deschis un dosar.”

Primarul spune că problema vine de la ciobani, care au arendat terenuri private, dar nu rămân pe ele: „Ei vin și pe celelalte terenuri care nu sunt împrejmuite și uneori chiar distrug împrejmuiri, ca să intre oițele și câinii.” Și adaugă: „Dacă ar sta frumos unde au arendat și cățeii ăia să fie ținuți în control acolo, n-ar fi problemele astea.”

După discuția cu proprietarul s-a stabilit un plan de supraveghere, spune primarul, care nu a putut preciza însă dacă polițiștii locali au fost deja la stână. „Nu știu dacă au mers deja polițiștii noștri acolo sau merg după-masă sau mâine. Nu putem să stăm să-i păzim chiar pe toți, că nu avem decât vreo 10 polițiști”, ne-a declarat edilul. Știe cine este proprietarul stânei, dar n-a vrut să-i dea numele. „E o persoană destul de dificilă”, a spus primarul.

„Pe loc am primit că de fapt este doar o contravenție”

Până să ajungă la primar, Alexandru a trecut pe la mai multe instituții. În ziua atacului a sunat la 112 și a fost pus în legătură cu Poliția Animalelor. „Au zis să merg în altă parte să fac sesizare”, ne-a scris el. Plângerea a ajuns la Poliția Cisnădie și a fost înregistrată în aceeași zi.

Pe 12 noiembrie a depus sesizări și la IPJ Sibiu și la Prefectură. „Am continuat cu sesizare la Inspectoratul Județean, de unde aștept și acum un răspuns. Pe loc am primit că de fapt este doar o contravenție”, povestește el. Alexandru nu e de acord cu această încadrare: „Exclus, conform ordonanței care a înființat anul trecut Poliția Animalelor, care specifică clar că, atunci când există o victimă cu violență și decedată, se face anchetă.” [FOTO sesizări]

Proprietarul a solicitat și a achitat la Direcția Sanitar-Veterinară Sibiu necropsia cățelușei. Nu are de gând să renunțe: „O să mă constitui parte vătămată și o să caut să-i fac dreptate prietenei.”

IPJ Sibiu nu confirmă dacă s-a deschis un dosar penal

Am cerut un punct de vedere de la IPJ Sibiu despre dosarul pomenit la primărie și despre măsurile luate după atac. Poliția ne-a transmis că la Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Sibiu și la Poliția Orașului Cisnădie au fost înregistrate două sesizări legate de acest caz.

„În cauză, sunt efectuate verificări în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt, urmând ca, în funcție de rezultatele acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun. Petentul va fi informat cu privire la rezultatul verificărilor și măsurile dispuse”, se arată în răspunsul IPJ Sibiu.

Primarul Cisnădiei a vorbit despre un dosar deschis în acest caz, iar proprietarului i s-a comunicat la primărie că este vorba de un dosar penal. Răspunsul IPJ Sibiu confirmă însă doar cele două sesizări și verificările în curs, fără să precizeze dacă a fost deschis un dosar penal.

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