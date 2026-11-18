Pe scurt: Tribunalul Ilfov a decis miercuri, 18 noiembrie, ca Călin Georgescu să treacă din arest preventiv în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro. Decizia nu este definitivă.

Călin Georgescu iese din arestul preventiv. Un judecător al Tribunalului Ilfov a decis miercuri, 18 noiembrie, ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în dosarul în care e acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro, potrivit Agerpres. Aceeași măsură a fost luată și pentru omul de afaceri Ionel Rusen, trimis în judecată în același dosar, scrie Mediafax.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată.

Pronunțarea fusese amânată de luni

Georgescu fusese adus luni dimineață din Arestul Central al Poliției Capitalei la Tribunalul Ilfov, unde judecătorul a analizat dacă trebuie să rămână după gratii. Pronunțarea a fost amânată pentru miercuri, la ora 15:00. Dacă arestul preventiv ar fi fost menținut, fostul candidat ar fi putut fi mutat la Penitenciarul Rahova, pentru că dosarul a ajuns deja în instanță.

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Garanția de 1,1 milioane de euro pentru o afacere cu metale prețioase

Ancheta privește o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, de aproximativ 1,1 milioane de euro, și a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu.

Acesta susține că a fost convins să plătească o garanție pentru o finanțare destinată unei afaceri cu metale prețioase. Împrumutul promis nu ar mai fi venit, iar banii nu i-ar fi fost restituiți.

Potrivit acuzațiilor, Georgescu i-ar fi recomandat lui Leu să ia legătura cu Ionel Rusen, care l-ar fi pus în contact cu un cetățean italian. Din suma transferată, 100.000 de euro ar fi urmat să ajungă în campania electorală a fostului candidat.

Vineri, la Curtea de Apel, se judecă o contestație DIICOT

Hotărârea de miercuri nu închide disputa pe măsura preventivă. Vineri, 20 noiembrie, Curtea de Apel București este așteptată să judece contestația DIICOT într-o procedură separată privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

La pronunțarea anterioară, zeci de susținători ai lui Georgescu au venit în fața Tribunalului Ilfov cu vuvuzele și pancarte, cerând eliberarea lui.

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