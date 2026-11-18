Ancheta în cazul dispozitivelor de filmare ascunse în prizele unei cabane de pe Valea Avrigului avansează, iar procurorii au extins cercetările față de două persoane. Informația a fost confirmată oficial de reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig.

Totul a ieșit la iveală în luna octombrie, când Felicia Kopan, o tânără din Mediaș, a făcut public pe rețelele de socializare faptul că ea și soțul ei au descoperit camere video spion ascunse în duble de priză, chiar în dormitorul cabanei unde fuseseră invitați de niște prieteni la o petrecere. Ulterior, tânăra a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig.

Două persoane cercetate

Potrivit unui răspuns transmis de unitatea de parchet redacției Ora de Sibiu, în dosarul penal deschis în acest caz, urmărirea penală a fost începută inițial in rem, la data de 19 octombrie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de violare a vieții private. Ulterior, pe 27 octombrie, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale in personam față de doi suspecți.

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Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig au precizat că cercetările se desfășoară în prezent față de ambele persoane vizate, însă până la acest moment nu au fost dispuse măsuri preventive. Totodată, având în vedere caracterul nepublic al urmăririi penale, anchetatorii au transmis că nu pot furniza detalii suplimentare privind probele administrate sau activitățile procesuale aflate în derulare, pentru a nu afecta buna desfășurare a investigației.

Doi soți ar fi montat camerele

Confirmarea oficială a procurorilor vine după ce tânăra din Mediaș a declarat public că ancheta i-ar viza pe ambii soți care au organizat petrecerea de la cabană, nu doar pe bărbatul care ar fi recunoscut inițial montarea camerelor. Evenimentul la care tânăra și partenerul ei fuseseră invitați era chiar nunta cuplului respectiv, doi prieteni pe care îi cunoșteau de aproximativ trei ani și cărora urmau inițial să le fie nași de cununie, înainte ca mirii să renunțe la ceremonia religioasă.

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Camerele spion, mascate în duble de priză care nu se potriveau cu restul mobilierului din dormitor, au fost observate de soțul femeii din Mediaș. După ce a fotografiat dispozitivele și le-a căutat pe internet, acesta a identificat modelul exact, le-a resetat și s-a conectat prin aplicația dedicată, reușind să vadă în timp real imaginile filmate în camera lor. În momentul în care au scos cardurile de memorie și le-au pus pe masă, fără să-l bănuiască pe organizator, bărbatul le-ar fi luat sub pretextul că vrea să le vadă și le-ar fi distrus.

Chiar în ziua în care procurorii au extins urmărirea penală față de cei doi suspecți, pe 27 octombrie, polițiștii din Avrig au efectuat o percheziție domiciliară la un imobil din Cornățel, de unde au ridicat mai multe dispozitive electronice și medii de stocare.

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Tânăra din Mediaș a ținut să precizeze că proprietarul unității de cazare de pe Valea Avrigului nu are nicio implicare în acest incident, motiv pentru care a refuzat să îi facă public numele. Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor, persoanele vizate beneficiind de prezumția de nevinovăție.

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